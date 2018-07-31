Працівниця міськради Херсона, яку облили кислотою, перебуває у тяжкому стані – медики



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Катерина Гандзюк

Опіки на тілі чиновниці становлять більше ніж 30%

Працівниця міськради Херсона Катерина Гандзюк, яку сьогодні вранці невідомий облив кислотою, перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє видання «День».

Зазначається, що опіки на тілі чиновниці становлять більше ніж 30%. Кислота потрапила на спину, голову, руку, а також до ока.

«Жінка отримала хімічні опіки понад 30%. На даний момент її стан важкий, стабільний, вона при свідомості, проводяться протишокові заходи. На фоні шокового стану виникають інші проблеми, у тому числі з нирками, що характерно для всіх типів опіків», – повідомив у коментарі виданню лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелев.

Медик відмовився давати які-небудь прогнози, він підкреслив, що лікарі намагаються стабілізувати всі життєво важливі функції. Видання пише, що інцидент, імовірно, пов'язаний із публічною діяльністю Гандзюк, «яка відома своєю жорсткою позицією і боротьбою проти проросійських сил, корумпованих політиків, а також проти окремих представників поліції».

Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався сьогодні, 31 липня, приблизно о 8:30 ранку. Жінка вийшла з під’їзду, коли до неї підійшов невідомий, в руках він тримав ємність. Зловмисник вилив рідину на обличчя жінки та втік.

Катерина Гандзюк відома своєю активною громадською та проукраїнською позицією. Активістка викривала організаторів проросійських мітингів та правоохоронців, які, на її думку, їх покривають.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на жінку в Херсоні. Нападника розшукують.