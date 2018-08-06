Wizz Air восени запустить нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву



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Wizz Air відкриє нові маршрути з України

Зі Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу

Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів «Львів» та «Харків» в міста Європи в жовтні 2018 року.

Як повідомили в авіакомпанії у понеділок, оголошені рейси з України вже в жовтні з’єднають Львів із Вільнюсом і Братиславою, а Харків – із Гданськом та Вроцлавом.

Нові маршрути відкриють для українських пасажирів можливості для подорожей за цінами від 299 грн.

Як випливає з системи бронювання авіаперевізника, першими, з 28 жовтня, почнуть виконуватися рейси з Харкова до польських міст Вроцлав і Гданськ, повідомляє avianews.com.

Частота польотів за обома маршрутами становитиме двічі на тиждень по середах і неділях.

Зі Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу.

На першому маршруті рейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях, на другому - три рази в тиждень по вівторках, четвергах і суботах.