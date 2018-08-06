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    Wizz Air восени запустить нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву

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    Wizz Air відкриє нові маршрути з України&nbsp; - Wizz Air восени запустить нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву
    Wizz Air відкриє нові маршрути з України 

    Зі Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу

    Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів «Львів» та «Харків» в міста Європи в жовтні 2018 року.

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    Як повідомили в авіакомпанії у понеділок, оголошені рейси з України вже в жовтні з’єднають Львів із Вільнюсом і Братиславою, а Харків – із Гданськом та Вроцлавом.

    Нові маршрути відкриють для українських пасажирів можливості для подорожей за цінами від 299 грн.

    Як випливає з системи бронювання авіаперевізника, першими, з 28 жовтня, почнуть виконуватися рейси з Харкова до польських міст Вроцлав і Гданськ, повідомляє avianews.com.

    Частота польотів за обома маршрутами становитиме двічі на тиждень по середах і неділях.

    Зі Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу.

    На першому маршруті рейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях, на другому - три рази в тиждень по вівторках, четвергах і суботах.

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