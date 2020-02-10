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    Ядерна безпека: у Відні стартувала конференція МАГАТЕ

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    Ядерна безпека: у Відні стартувала конференція МАГАТЕ

    Міжнародна конференція «Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль» триватиме у штаб-квартирі МАГАТЕ до 14 лютого

    У штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у понеділок розпочалася п’ятиденна міжнародна конференція «Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль» за участю представників з понад 130 країн, включаючи близько 60 делегацій на міністерському рівні.

    Перший день заходу розпочався з прийняття міністерської заяви, повідомляє Укрінформ.

    «Ця конференція дуже важлива для нас. І як ви бачите – також для багатьох по всьому світу: цього разу ми, певно, маємо рекордну кількість присутніх міністрів та їх заступників – близько 60-ти з усього світу. І це хороший індикатор триваючого інтересу до ядерної безпеки. Щойно також була прийнята міністерська заява», - сказав під час прес-конференції гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

    Він підкреслив, що ядерний та радіоактивний матеріал – «це магніт для груп із зловмисними намірами, які бачать у цьому матеріалі можливість створити паніку».

    Прийнята учасниками міжнародної конференції міністерська заява спрямована на посилення глобальної ядерної безпеки та протидію загрозі ядерного тероризму та інших зловмисних дій.

    «Ми настійно закликаємо держави-члени вжити заходи щодо пом'якшення загроз і зменшення ризиків, що сприятиме підвищенню фізичної ядерної безпеки, включаючи, зокрема, забезпечення захисту ядерних та інших радіоактивних для матеріалів і установок, відповідно до національного законодавства», - йдеться у заяві.

    З огляду на існуючі в сфері комп'ютерної безпеки загрози для ядерних об'єктів, а також для пов'язаних з ними видів діяльності, учасники конференції закликали держави-члени «посилити захист чутливих інформаційних і комп'ютерних систем», запропонувавши МАГАТЕ «продовжувати розвивати міжнародне співробітництво і надавати державам-членам на їхнє прохання допомогу в цій галузі».

    Також було заявлено про прихильність боротьбі з незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів і недопущення зловмисного використання цих матеріалів недержавними суб'єктами.

    Окремо в заяві міститься положення про продовження надання фінансових коштів Фонду фізичної ядерної безпеки, який є «важливим інструментом діяльності Агентства в галузі фізичної ядерної безпеки».

    Міжнародна конференція «Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль» триватиме у штаб-квартирі МАГАТЕ до 14 лютого. Участь у ній беруть близько 1900 учасників з понад 130 держав-членів МАГАТЕ. На конференції розглядаються такі теми, як захист ядерних матеріалів від викрадення або диверсій під час транспортування, використання ядерної криміналістики для допомоги у кримінальних розслідуваннях, готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них у разі пов’язаних з ядерною безпекою інцидентів та ін.

     

    Австрія ядерна зброя Відень безпека
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