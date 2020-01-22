Північна Корея відмовилась від мораторію на ядерні випробування



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Мораторію на ядерні та ракетні випробування КНДР було схвалено під час самітів лідерів США та Північної Кореї

КНДР звинуватила США в накладанні «найжорстокіших та негуманних санкцій»

Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР.

Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.

«Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов’язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися», - сказав Чу.

Він також звинуватив США в накладанні «найжорстокіших та негуманних санкцій».

Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.

Як відомо, у січні США запропонували Північній Кореї поновити переговори щодо денуклеаризації.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США як «різдвяний подарунок» для Білого дому.

Як відомо, у середині грудня 2019 року Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.