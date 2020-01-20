У ЄС хочуть зберегти ядерну угоду з Іраном



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Міністри провели широке обговорення розвитку ситуації на Близькому Сході

Міністри закордонних справ європейських країн, які зустрілися у понеділок в Брюсселі у форматі Ради ЄС, висловилися за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном, який є інструментом міжнародного контролю над ядерною програмою цієї країни.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради ЄС розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«Міністри трьох країн - Німеччини, Франції, Великобританії, які попросили мене започаткувати процес врегулювання суперечок навколо ядерної угоди (з Іраном) наполягали на тому, що метою таких дій є збереження цієї угоди, а не її заміна іншою угодою», - наголосив Боррель.

Він зауважив, що міністри провели широке обговорення розвитку ситуації на Близькому Сході, і у цьому контексті значну увагу головні європейські дипломати приділили саме розгляду питань навколо ядерної угоди Ірану.

«Я проінформував міністрів про зустріч з міністром закордонних справ Ірану (Мохаммадом Джавадом) Заріфом минулого четверга в Делі, де ми мали відвертий діалог, зокрема, стосовно останніх подій навколо СВПД. Міністри нагадали, що в мене є мандат на проведення переговорів з усіма відповідними учасниками у цьому регіоні з метою аналізу ситуації, яка утворилася після останніх подій та визначення, яким може бути майбутнє СВПД», - сказав високий представник ЄС.

Нагадаємо, 12 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еманнуель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликали Іран повернутись до виконання ядерної угоди.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.