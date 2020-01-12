Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран повернутися до ядерної угоди



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Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон

Меркель, Макрон та Джонсон наголосили на важливості того, аби Іран повернувся до повного дотримання зобов'язань, передбачених ядерною угодою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еманнуель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликали Іран повернутись до виконання ядерної угоди.

Текст їхньої заяви розміщено у неділю, 12 січня на сайті уряду ФРН.

«Ми, глави держав і урядів Франції, Німеччини та Великої Британії, заявляємо, що наші країни поділяють основні спільні інтереси безпеки з нашими європейськими партнерами, до яких входить дотримання правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї та забезпечення того, щоб Іран ніколи не розробляв ядерну зброю. Віденська ядерна угода з Іраном відіграє ключову роль у цьому… Ми залишаємось відданими підтримці угоди і закликаємо Іран припинити будь-які заходи, що суперечать цій угоді, та повернутися до повного виконання Віденської ядерної угоди», - йдеться у заяві.

Також три європейські країни-підписанти ядерної угоди закликали Іран утриматися від подальших насильницьких дій і заявили про готовність вести діалог з Іраном для підтримки стабільності в регіоні.

Меркель, Макрон та Джонсон наголосили на важливості того, аби Іран повернувся до повного дотримання зобов'язань, передбачених ядерною угодою. Автори заяви висловили глибоку стурбованість кроками, які Іран вживав з липня 2019 року в порушення своїх зобов'язань, підкресливши, що ці дії мають бути припинені.

Берлін, Лондон і Париж у свою чергу залишають за собою право використовувати всі передбачені угодою заходи для вирішення питань, пов'язаних з виконанням Іраном його зобов'язань, йдеться в заяві.

Крім того, її автори вважають за необхідне визначити довгострокові рамки іранської ядерної програми.

При цьому Меркель, Макрон та Джонсон вказали, що останні події підкреслили дестабілізуючу роль Ірану в регіоні, включаючи Іранську революційну гвардію та сили Аль-Кудс. У цьому контексті згадується також збиття Іраном рейсу PS752 компанії Міжнародні авіалінії України. Лідери ФРН, Франції та Британії наголосили на своїх «зобов'язаннях співпрацювати з Іраном щодо того, як діяти далі».

Автори заяви підкреслили свою непохитність щодо забезпечення безпеки союзників та партнерів у регіоні.

«Ми повинні вирішити спільні проблеми щодо дестабілізуючої поведінки Ірану в регіоні, включаючи його ракетну програму, через дипломатію та розумні кроки. Ми повторюємо про нашу готовність бути відданими деескалації та стабільності в регіоні», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

Джерело: Укрінформ