Як не втратити фото та документи? Google запроваджує нові правила з 2021 року

Google може видалити контент користувача із сервісів Gmail, Drive або Фото, якщо він не користувався ними протягом двох років

Компанія Google оголосила про нові правила зберігання даних, які набудуть чинності 1 червня 2021 року

Що зміниться 1 червня 2021 року

Google може видалити ваш контент із сервісів Gmail, Drive або Фото, якщо ви не користувалися ними протягом двох років (24 місяців). Якщо у вас є підписка Google One , ви не перевищили квоту і не порушили жодних правил, ваші дані збережуться.

Якщо ви перевищуєте ліміт на доступний обсяг сховища протягом двох років, Google може видалити ваш контент із сервісів Gmail, Drive і Фото.

На що треба звернути увагу

Ці зміни не торкнуться вас, якщо період відсутності активності або перевищення ліміту сховища буде менше двох років. Правила почнуть діяти 1 червня 2021 року і тому вони вперше будуть застосовані 1 червня 2023 року.

Після 1 червня 2021 року якщо ви не будете користуватися сервісами або перевищите квоту, Google заздалегідь попередить вас про видалення контенту по електронній пошті. Навіть якщо ваш контент в зв'язку з новими правилами буде видалений, ви все одно зможете увійти в свій акаунт.

Нові правила щодо неактивних користувачів і перевищення квоти будуть діяти тільки для звичайних користувачів Google. Для Google Workspace, G Suite for Education і G Suite for Nonprofits правила залишаються старими.

Як зберегти статус активного акаунта

Використовуйте сервіс Про всяк випадок, щоб управляти контентом і призначити довірену особу, яка отримає повідомлення, якщо ваш обліковий запис Google не буде активності протягом обраного періоду (від 3 до 18 місяців).

Зверніть увагу, що правило щодо акаунтів, якими не користувалися два роки, буде діяти незалежно від налаштувань в сервісі Про всяк випадок.

Як управляти сховищем

Вивчіть правила щодо лімітів на зберігання даних і дізнайтеся, які дані займають місце в обліковому записі. Використовуйте інструмент «Управління сховищем» в додатку Google One і на сайті, щоб дізнатися, які дані займають місце в обліковому записі Google, і звільнити простір в сервісах Gmail, Google Drive і Google Photos.