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    Як не втратити фото та документи? Google запроваджує нові правила з 2021 року

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    Google&nbsp;може видалити контент користувача із сервісів Gmail, Drive або Фото, якщо він не користувався ними протягом двох років - Як не втратити фото та документи? Google запроваджує нові правила з 2021 року
    Google може видалити контент користувача із сервісів Gmail, Drive або Фото, якщо він не користувався ними протягом двох років
    Фото: GuillermoJM/Flickr

    Компанія Google оголосила про нові правила зберігання даних, які набудуть чинності 1 червня 2021 року

    Що зміниться 1 червня 2021 року

    Google може видалити ваш контент із сервісів Gmail, Drive або Фото, якщо ви не користувалися ними протягом двох років (24 місяців). Якщо у вас є підписка Google One , ви не перевищили квоту і не порушили жодних правил, ваші дані збережуться.

    Якщо ви перевищуєте ліміт на доступний обсяг сховища протягом двох років, Google може видалити ваш контент із сервісів Gmail, Drive і Фото.

    На що треба звернути увагу

    Ці зміни не торкнуться вас, якщо період відсутності активності або перевищення ліміту сховища буде менше двох років. Правила почнуть діяти 1 червня 2021 року і тому вони вперше будуть застосовані 1 червня 2023 року.

    Після 1 червня 2021 року якщо ви не будете користуватися сервісами або перевищите квоту, Google заздалегідь попередить вас про видалення контенту по електронній пошті. Навіть якщо ваш контент в зв'язку з новими правилами буде видалений, ви все одно зможете увійти в свій акаунт.

    Нові правила щодо неактивних користувачів і перевищення квоти будуть діяти тільки для звичайних користувачів Google. Для Google Workspace, G Suite for Education і G Suite for Nonprofits правила залишаються старими. 

    Як зберегти статус активного акаунта

    Використовуйте сервіс Про всяк випадок, щоб управляти контентом і призначити довірену особу, яка отримає повідомлення, якщо ваш обліковий запис Google не буде активності протягом обраного періоду (від 3 до 18 місяців).

    Зверніть увагу, що правило щодо акаунтів, якими не користувалися два роки, буде діяти незалежно від налаштувань в сервісі Про всяк випадок. 

    Як управляти сховищем

    Вивчіть правила щодо лімітів на зберігання даних і дізнайтеся, які дані займають місце в обліковому записі. Використовуйте інструмент «Управління сховищем» в додатку Google One і на сайті, щоб дізнатися, які дані займають місце в обліковому записі Google, і звільнити простір в сервісах Gmail, Google Drive і Google Photos.

    Теги: Google інтернет документи фотография пошта
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