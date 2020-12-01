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    У світі

    Google Play назвав кращі програми 2020 року. Серед них є український додаток

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    <p>Кращі сервіси, програми та ігри за версією редакції Google Play і за підсумками голосування серед користувачів</p> - Google Play назвав кращі програми 2020 року. Серед них є український додаток

    Кращі сервіси, програми та ігри за версією редакції Google Play і за підсумками голосування серед користувачів

    Серед кращих додатків року з’явився й Reface, авторами якого є українці

    Google Play опублікував рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2020 року. Про це повідомляється на сайті Google Play.

    Рейтинг формували з додатків кількох груп: повсякденні додатки, персональне зростання, новинки, розваги та благодійність.

    Кращими додатками 2020 року стали:

    • Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness;
    • ShareTheMeal: Благодійна допомога ООН;
    • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint та інші;
    • Grid Diary – Journal, Planner;
    • Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List;
    • Sleep Theory – Sleep Tracker & Sleep Sounds;
    • The Pattern;
    • ZOOM Cloud Meetings;
    • Calmaria;
    • VITA;
    • Reface;
    • Dolby On: Record Audio & Music;
    • Instories;
    • CapCut;
    • Bazaart;
    • Loóna;
    • Explorest;
    • Violin by Trala – Learn violin;
    • Tayasui Sketches;
    • Cappuccino;
    • Спалах – Пориньте у музику;
    • Redbubble;
    • Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa;
    • Co–Star Personalized Astrology;
    • Paired: Couples App Relationship Advice & Quiz;
    • Centr, by Chris Hemsworth;
    • Intellect: Create a Better You;
    • Jumprope: How-to Videos;
    • Vimeo Create – Video Maker & Editor;
    • Timecap;
    • Avocation.

    Премію «Вибір користувача» отримав додаток Disney+. Кращою грою визнано SpongeBob: Krusty Cook-Off.

    Додаток Reface розробила група українських спеціалістів. Офіс RefaceAI знаходиться у Києві. Розробники вирішили розвивати технологію заміни осіб на фото або відео. За допомогою додатку обличчя однієї людини можна замінити обличчям іншої зі збереженням міміки. Додатки компанії часто використовують інфлюенсери в соцмережах.

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    Теги: Google рейтинг українці YouTube
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