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    Технології

    Google відслідковує покупки користувачів через Gmail

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    <p>Користувачі можуть подивитися історію своїх покупок за останні п&rsquo;ять років</p> - Google відслідковує покупки користувачів через Gmail

    Користувачі можуть подивитися історію своїх покупок за останні п’ять років

    У компанії заявляють, що ця інформація доступна тільки користувачам, яким належать покупки, і, в разі необхідності, її можна видалити

    Компанія Google зберігає покупки користувачів в інтернеті за допомогою електронної пошти, на яку приходять підтвердження про оплату послуг і товарів. Про це пише Cnet.

    Подивитися історію своїх покупок за останні п’ять років можна за посиланням.

    У компанії заявляють, що ця інформація доступна тільки користувачам, яким належать покупки, і, в разі необхідності, її можна видалити.

    Для цього потрібно натиснути на покупку, потім запросити інформацію про неї, і відкрити лист-підтвердження на Gmail, з допомогою якого Google і додав покупку в список. Видаливши лист - ви видаляєте інформацію про покупку.

    У компанії також кажуть, що можуть відстежувати покупки за допомогою сервісів Google Express, Google Play Store або Google Assistant для «допомоги людям контролювати їх покупки, бронювання і підписки».

    «Ми не використовуємо якусь інформацію з ваших повідомлень Gmail для того, щоб показувати вам рекламу. Це стосується квитанцій та підтверджень по електронній пошті, показаних на сторінці покупки», - написали представники Google.

    Раніше повідомлялося, що Facebook, Google та Twitter підвищили захист інформації напередодні європейських виборів.

    Google інтернет технології
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