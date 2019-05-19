Google відслідковує покупки користувачів через Gmail



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Користувачі можуть подивитися історію своїх покупок за останні п’ять років

У компанії заявляють, що ця інформація доступна тільки користувачам, яким належать покупки, і, в разі необхідності, її можна видалити

Компанія Google зберігає покупки користувачів в інтернеті за допомогою електронної пошти, на яку приходять підтвердження про оплату послуг і товарів. Про це пише Cnet.

Подивитися історію своїх покупок за останні п’ять років можна за посиланням.

У компанії заявляють, що ця інформація доступна тільки користувачам, яким належать покупки, і, в разі необхідності, її можна видалити.

Для цього потрібно натиснути на покупку, потім запросити інформацію про неї, і відкрити лист-підтвердження на Gmail, з допомогою якого Google і додав покупку в список. Видаливши лист - ви видаляєте інформацію про покупку.

У компанії також кажуть, що можуть відстежувати покупки за допомогою сервісів Google Express, Google Play Store або Google Assistant для «допомоги людям контролювати їх покупки, бронювання і підписки».

«Ми не використовуємо якусь інформацію з ваших повідомлень Gmail для того, щоб показувати вам рекламу. Це стосується квитанцій та підтверджень по електронній пошті, показаних на сторінці покупки», - написали представники Google.

Раніше повідомлялося, що Facebook, Google та Twitter підвищили захист інформації напередодні європейських виборів.