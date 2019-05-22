Як перевозити собак у поїздах: «Укрзалізниця» випустила пам’ятку для пасажирів



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Перед запланованою поїздкою потрібно оформити ветеринарний документ та багажну квитанцію

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«Укрзалізницяроз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.

Про це повідомлила прес-служба компанії у Twitter.

Зокрема, для собак малих порід господарям необхідно придбати сумку або іншу ємність із водонепроникним чи абсорбуючим дном. Також перед запланованою поїздкою потрібно оформити ветеринарний документ та багажну квитанцію.

Для собак великих порід (45 см у холці) потрібно придбати намордник та повідок. А під час поїздки невеликих тварин потрібно тримати у місцях ручної поклажі. Великих собак перевозять у окремому купе, не більше двох тварин. При цьому власник тварини зобов'язаний викупити всі вільні місця у купе.

Також тварин можна перевозити у вагонах СВ за умови викупу всіх незайнятих місць.

Собака – не ровер, вдома не залишиш!

Коли чотирилапий друг – пасажир Укрзалізниці pic.twitter.com/Ci2B5H1xnc — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 21 травня 2019 р.

У регіональних поїздах великих собак дозволяють перевозити у крайніх тамбурах першого і останнього вагона. Господар тварини при цьому має перебувати поруч.

Не платити за перевезення тварини можна, якщо це собака-поводир. Господар у цьому випадку має пред'явити відповідний документ, а його собака має знаходитись на короткому повідку.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» розповіли про правила перевезення котів у потягах.