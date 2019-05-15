В «Укрзалізниці» розповіли, як правильно перевозити котиків



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Цього пасажира не лякає верхня полиця, - заявили в «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» розповіла про правила перевезення котів у потягах. Про це повідомляє прес-служба залізниці у Facebook.

Зокрема, перед подорожжю треба мати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину та місткість з водонепроникним поглинальним дном.

Власне під час подорожі пухнастика треба тримати на місцях для розміщення ручної поклажі та дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.

Ці правила розповсюджуються у поїздах та вагонах усіх категорій, крім вагонів СВ.

У вагонах СВ перевезти котика можливо лише за умови викупу всіх незайнятих місць.

«Цього пасажира не лякає верхня полиця», - пожартували у відомстві.