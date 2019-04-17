Як потрапити на дебати? Штаб Порошенка закликає українців пройти реєстрацію



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Штаб Петра Порошенка закликає українців 19 квітня прийти на Олімпійський стадіон Фото: Адміністрація президента

Рамки будуть відкритими на вхід з 16.30, вхід за списками та посвідченнями особи

У середу, 17 квітня, як і анонсував штаб кандидата у президенти Петра Порошенка, для всіх охочих розпочалась реєстрація на дебати між кандидатами у президенти: представником партії «Слуга народу» Володимиром Зеленським і чинним президентом України Петром Порошенком.

Дебати відбудуться о 19 годині 19 квітня 2019 р. на Національному комплексі «Олімпійський». Рамки будуть відкритими на вхід з 16.30, вхід за списками та посвідченнями особи.



«Закликаємо прийти прихильників Петра Порошенка і показати, що ми є, що наш кандидат має реальну підтримку, і що наш вибір – свідомий. Окреме прохання – не треба атрибутики спортивних змагань. Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

«Участь пана Зеленського попередньо підтверджена. Якщо він дотримає слово, ми почуємо живі виступи обох претендентів на найвищу державну посаду. У нас буде нагода порівняти, подумати і зробити висновки для усвідомленого вибору», - повідомили організатори.

Як відомо, раніше сьогодні штаб Зеленського вже почав розповсюджувати квитки на дебати для своїх прихильників. Після того, як у Зеленського заявили, що вже зареєстровано 12 тисяч бажаючих прийти на стадіон у п'ятницю, сайт перестав працювати і така ситуація спостерігається вже кілька годин.

Також звертаємо вашу увагу, у зв’язку з посиленими заходами безпеки глядачі будуть допускатися на стадіон за попередньою реєстрацією.

Крім того, у повідомленні штабу Порошенка йдеться, що «для бажаючих підтримати нашого кандидата будуть організовані безкоштовні автобуси з регіонів».

«Крім того, 19.04 відбудеться автопробіг «Додай драйву!» з кожного обласного центру до Києва. Прихильники Порошенка приїдуть до столиці на власних авто і привезуть друзів», - повідомив штаб.

Раніше стало відомо, що у штабі Петра Порошенка просять Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на Суспільному.