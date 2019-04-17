Штаб Порошенка розпочинає реєстрацію охочих прийти на дебати



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Дебати на Олімпійському стадіоні мають відбутися 19 квітня

Кандидати у президенти збирають підтримку на дебати

Виборчий штаб кандидата в президенти України Петра Порошенка розпочинає в середу реєстрацію в соцмережі Facebook охочих прийти на дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня, повідомив речник штабу Олег Медведєв.

«Ми сьогодні розпочнемо, у свою чергу, реєстрацію наших прибічників у Facebook, яких закличемо прибути на стадіон і підтримати Петра Порошенка - єдиного з двох кандидатів... який здатний ефективно виконувати функції головнокомандувача, керівника суспільної дипломатії, який ніколи не стане навколішки перед Путіним», - сказав Медведєв на брифінгу в середу в Києві.

Зазначимо також, що Порошенко сьогодні виступить на Суспільному. Зеленський не прийде.

У дискусії візьмуть участь експерти ініціативи Виборча Рада UA та коаліції громадських організацій Реанімаційного пакета реформ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

Між іншим, штаби Порошенка і Зеленського ще не погодили формат проведення дебатів.

Раніше стало відомо, що у штабі Петра Порошенка просять Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на Суспільному.