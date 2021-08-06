Як задекларувати активи під час «податкової амністії»: роз’яснення Нацбанку

Із 1 вересня українці можуть добровільно задекларувати свої доходи і сплатити з них податки

Національний банк опублікував порядок одноразового добровільного декларування доходів населенням, яке можна зробити протягом року з 1 вересня. Як повідомляє пресслужба НБУ, для цього необхідно відкрити в банку рахунок із спеціальним режимом використання, на який потрібно перерахувати гроші і банківські метали через операційну касу за заявою на переказ готівки.

У реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» потрібно відзначити «Добровільне декларування».

Після підтвердження джерел походження активів декларант має право перерахувати їх на власний поточний рахунок фізособи, який відкрито в банку України, зняти їх і закрити спецрахунок або ж подати в банк заяву і використовувати його далі як звичайний поточний рахунок.

Українці матимуть можливість добровільно задекларувати свої активи в період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Громадяни зможуть подати одноразову декларацію з активами, з яких до 1 січня 2021 року не сплачували податки і збори.

У декларації можна вказати валютні цінності, крім готівки, цінних паперів, рухоме і нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки в майні юридичних осіб в Україні і за кордоном. Інформацію про джерела походження задекларованих активів вказувати не треба.

З задекларованих активів громадянам доведеться сплатити збір:

5% з валютних цінностей на рахунках у банках в Україні і з інших активів в Україні;

9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах і з інших активів за кордоном;

2,5% від номінальної вартості державних облігацій України, які буде придбано з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Також було прийнято закон, який дозволяє громадянам уникнути відповідальності за порушення податкового і валютного законодавства. Уникнути відповідальності зможуть громадяни, які вкажуть активи в декларації й оплатять збір.

Між іншим, Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз. Якщо закон приймуть, то податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених особою на придбання цінних активів.

Додамо, що з 22 липня набули чинності два основні закони про податкову амністію. Ще один закон з цього пакета набув чинності раніше, 26 червня. А четвертий законопроєкт поки перебуває на розгляді Ради, але визначений президентом як невідкладний і його повинні розглянути восени. Сама податкова амністія стартує за три тижні – 1 вересня. І триватиме рівно рік.