В уряді розказали, на що витратять екстрений транш МВФ

«Ми не сиділи, чекаючи, що на нас перепаде манна небесна», – запевняє міністр фінансів Марченко

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним. Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, куди ці гроші будуть спрямовані.

«Зараз в нас будуть проведені внутрішні консультації уряду спільно з Нацбанком. І ми визначимо, якою в нас є потенційна потреба на фінансування дефіциту бюджету. Поки ще ми визначаємося. Механізм, порядок зарахування і все інше, думаю, потрібно буде обговорити додатково. Але цей транш нам дійсно дозволятиме більш спокійно почувати себе до кінця року», – розповів міністр.

Марченко не виключає, що через отримання цього траншу будуть внесені зміни в цьогорічний бюджет.

«Якщо буде потреба - так. У нас просто з'явилося джерело для фінансування дефіциту бюджету - не більше і не менше. Це не означає, що ці кошти можуть бути використані на якісь додаткові потреби. І якщо цей транш ми будемо використовувати, то, скоріш за все, для заміщення інших, більш дорогих, джерел», – зазначив чиновник.

Марченко каже, що уряд при цьому «не сидів, чекаючи, що на нас перепаде манна небесна».

«Ми зараз запозичили по євробондах близько $500 млн по досить низькій ставці - 6,3%. Тобто йшла підготовка до того, аби погашати наші вересневі боргові зобов'язання. Якби цих коштів від МВФ не було, ми б знали, як реагувати», – заявив глава Мінфіну.

Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ.

Як повідомлялося, МВФ скеровує $650 млрд на відновлення економіки. Із них $2,7 млрд передбачені для України.

Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

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