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    Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз

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    Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз
    Фото з відкритих джерел

    Якщо закон приймуть, то податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених особою на придбання цінних активів

    Кабінет міністрів готується внести до парламенту законопроєкт про так звані непрямі методи податкового контролю. Про це у Facebook заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.

    Він пояснив, що йдеться про те, що податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених особою на придбання цінних активів.

    «І, якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, – вона буде змушена доплатити податок із витрат, які не може пояснити», – написав Гетманцев.

    «Всім треба зрозуміти, що ми є частиною світу, ми – відкрита країна і саме тому повинні слідувати цивілізованими правилам. Саме тому я рекомендую скористатися податковою амністією», – додав парламентарій.

    Додамо, що з 22 липня набули чинності два основні закони про податкову амністію. Ще один закон з цього пакета набув чинності раніше, 26 червня. А четвертий законопроєкт поки перебуває на розгляді Ради, але визначений президентом як невідкладний і його повинні розглянути восени. Сама податкова амністія стартує за три тижні – 1 вересня. І триватиме рівно рік.

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    Теги: Кабмін податки гроші закон влада Данило Гетманцев
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    Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз