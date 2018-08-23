Японія готується «зустрічати» 20-й за сезон тайфун



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Метеорологи попередили, що тайфун Кімарон принесе сильні пориви вітру, високі хвилі та сильні зливи

На заході Японії у цьому сезоні очікується вже 20-ий тайфун із сильними зливами.

Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на Метеорологічне агентство країни.

«У четвер уночі на заході Японії очікується 20-ий тайфун із сильними зливами в регіоні, який ще не оговтався від смертельних повеней та зсувів грунту, що сталися минулого місяця», - йдеться у повідомленні.

Метеорологи попередили, що тайфун Кімарон принесе сильні пориви вітру, високі хвилі та сильні зливи.

Як повідомляє The Japan Times, під час шторму на місцевому пляжі вже, ймовірно, зникли три студенти із університету Сідзуоки. У поліції вважають, що їх знесло високими хвилями.

Кімарон - уже другий тайфун, який обрушився на Японію цього тижня.

Як повідомлялося, в липні внаслідок сильних злив та повеней у Японії загинуло 195 людей.

Нагадаємо, Національна служба погоди США попередила жителів Гавайських островів про те, що ураган Лейн, який насувається на цей регіон Тихого океану, може стати найпотужнішим за останні 30 років спостережень.