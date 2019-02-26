Японія не хоче запрошувати кораблі Республіки Корея на огляд флоту



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Токіо вимагає у Сеула вибачення за інцидент, що стався в грудні 2018 року

Японія буде проводити огляд кораблів флоту за участю іноземних партнерів в жовтні 2019 року. Такі заходи проводяться кожні три роки. Про це повідомляє ресурс UPI Defense.

Проте японське міністерство оборони не поспішає надсилати відповідне запрошення для участі Сеулу. До цього кораблі Республіки Корея брали учать в японському огляді флоту в 2015 році.

На сьогодні відомо, що до участі в відповідному заході Японія пропонує запросити США, Австралію, Індію, Сінгапур. Навіть на адресу КНР було надіслане відповідне запрошення.

Причиною такої поведінки Токіо є інцидент із наведенням радарів есмінця Республіки Корея на літак Японії, який мав місце в грудні 2018 року. Токіо очікує вибачень і готовності Сеулу взяти відповідальність на себе за цей інцидент. Також думки дотримуються представники правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії.

Раніше повідомлялося, що суднобудівники США передали флоту новий есмінець. Проте сам есмінець покине судноверф лише в червні 2019 року. USS Paul Ignatius було спущено на воду в 2017 році. Всі ходові випробування даний есмінець завершив в грудні 2018 року.

Есмінець USS Paul Ignatius (DDG 117) є 31-м кораблем класу Arleigh Burke, який був створений на судноверфі компанії Huntington Ingalls Industries для потреб ВМФ США.