Японський аеропорт був закритий через безпілотник



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Це вже другий випадок за тиждень

Злітно-посадкова смуга японського аеропорту Кансай була закрита через появу невпізнаного безпілотника.

Агентство Kyodo зазначає, що це вже другий подібний випадок за тиждень.

7 листопада адміністрація аеропорту була також змушена закрити смугу через дрон, в результаті чого було перенесено 30 рейсів.

Зараз служба безпеки аеропорту спільно з поліцією аналізує записи з камер відеоспостереження. Фахівці намагаються визначити траєкторію руху безпілотника і його приналежність.

Влада також оголосила про посилення заходів безпеки в районі аеропорту Кансай.

Відзначимо, що цей аеропорт є третім за обсягами перевезень в Японії після токійських Ханеда і Наріта. Щорічно ним користуються близько 28 мільйонів пасажирів.

До слова, «Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

До слова, українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251.

Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів .