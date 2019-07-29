«Мотор Січ» буде літати з Дніпра до Болгарії та Білорусі



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У колл-центрі «Мотор Січі» повідомили, що продаж квитків на альтернативні маршрути відкриється протягом тижня

Нові рейси будуть запущені замість тимчасово скасованих рейсів Запоріжжя-Мінськ і Запоріжжя-Бургас

«Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

Вони будуть запущені замість тимчасово скасованих рейсів Запоріжжя-Мінськ і Запоріжжя-Бургас, які не виконуватимуться в зв'язку з закриттям на ремонт аеропорту Запоріжжя, пише avianews.com.

Альтернативні рейси Дніпро-Мінськ будуть виконуватися з частотою три рази в тиждень (середа, п'ятниця, неділя), тоді як зараз між Запоріжжям і столицею Білорусі літаки «Мотор Січ» літають в щоденному режимі.

Між Дніпром і Бургасом авіакомпанія планує літати два рази в тиждень. З такою ж частотою зараз виконуються рейси між Запоріжжям і болгарським курортом.

У колл-центрі «Мотор Січі» повідомили, що продаж квитків на альтернативні маршрути відкриється протягом тижня після отримання всіх погоджень.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту Запоріжжя у вересні розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим летовище перестане обслуговувати авіарейси.