SkyUp у вересні вперше випередив МАУ у рейтингу пунктуальності авіакомпаній



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Четверте місце з показником 87% посіла авіакомпанія SkyUp, що вперше цього року потіснила у рейтингу пунктуальності найбільшу авіакомпанію України МАУ, яка опинилася на п'ятому місці з результатом 85,3%

Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ»

Українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251.

Про йдеться у відповіді Державіаслужби України на запит avianews.com.

Зазначається, що українські авіакомпанії затримали 5,2% рейсів на термін від 15 до 30 хвилин, 6,8% - на період від 30 хвилин до 2 годин, 1,8% рейсів вилетіли з відхиленням від графіка понад 2 години.

«7,1% рейсів іноземні авіакомпанії затримали на період від 15 до 30 хвилин, 7,7% - на період від 30 хвилин до 2 годин, 1,3% - вилетіли із запізненням на понад 2 години», - йдеться у повідомленні.

Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів .

Четверте місце з показником 87% посіла авіакомпанія SkyUp, що вперше цього року потіснила у рейтингу пунктуальності найбільшу авіакомпанію України МАУ, яка опинилася на п'ятому місці з результатом 85,3%.

Аутсайдером стала авіакомпанія Bravo Airways, що виконала без затримок 64,7% рейсів.

Серед іноземних авіакомпаній не затримали жодного рейсу в вересні 2019 року Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways і припинила польоти Aigle Azur.

Більше 90% рейсів за розкладом виконали Qatar Airways (98,3%), Ellinair (98,3%), Alitalia (96,7%), Swiss (96,7%), Czech Airlines (96,6%), airBaltic (95,1%), Pegasus Airlines (94,8%), Air Serbia (92,3%), Buta Airways (AZAL, 92,1%), «Белавіа» (90,7%) і Ryanair (90, 5%).

Wizz Air Hungary виконав без затримок 81,9% вильотів з аеропортів України, тоді як британський підрозділ лоукоста Wizz Air UK - 74,1%.

Найгірший показник пунктуальності регулятор зафіксував у італійського лоукоста Ernest Airlines, що виконав лише 44% вильотів за розкладом з України.

Для підрахунку пунктуальності використовувалася інформація про вильоти авіакомпаній з наступних аеропортів України в серпні 2019 року: Запоріжжя, Дніпропетровськ, Жуляни ( «Київ» імені Ігоря Сікорського), Бориспіль, Львів, Одеса, Харків, Херсон.

Виконаним за розкладом вважався рейс, якщо відхилення від графіка не перевищувало 15 хвилин.