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    Економіка та фінанси

    SkyUp у вересні вперше випередив МАУ у рейтингу пунктуальності авіакомпаній

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    Четверте місце з показником 87% посіла авіакомпанія SkyUp, що вперше цього року потіснила у рейтингу пунктуальності найбільшу авіакомпанію України МАУ, яка опинилася на п'ятому місці з результатом 85,3% - SkyUp у вересні вперше випередив МАУ у рейтингу пунктуальності авіакомпаній
    Четверте місце з показником 87% посіла авіакомпанія SkyUp, що вперше цього року потіснила у рейтингу пунктуальності найбільшу авіакомпанію України МАУ, яка опинилася на п'ятому місці з результатом 85,3%

    Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ»

    Українські авіакомпанії виконали без затримок 86,2% з 5122 рейсів з аеропортів України у вересні 2019 року, тоді як у іноземних авіаперевізників показник склав 83,9% при кількості вильотів 3251.

    Про йдеться у відповіді Державіаслужби України на запит avianews.com.

    Зазначається, що українські авіакомпанії затримали 5,2% рейсів на термін від 15 до 30 хвилин, 6,8% - на період від 30 хвилин до 2 годин, 1,8% рейсів вилетіли з відхиленням від графіка понад 2 години.

    «7,1% рейсів іноземні авіакомпанії затримали на період від 15 до 30 хвилин, 7,7% - на період від 30 хвилин до 2 годин, 1,3% - вилетіли із запізненням на понад 2 години», - йдеться у повідомленні.

    Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року з результатом 95,8% стала «Мотор Січ», друге місце посіла «Роза Вітрів» з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, що виконала без затримок 91,1% рейсів .

    Четверте місце з показником 87% посіла авіакомпанія SkyUp, що вперше цього року потіснила у рейтингу пунктуальності найбільшу авіакомпанію України МАУ, яка опинилася на п'ятому місці з результатом 85,3%.

    Аутсайдером стала авіакомпанія Bravo Airways, що виконала без затримок 64,7% рейсів.

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    Серед іноземних авіакомпаній не затримали жодного рейсу в вересні 2019 року Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways і припинила польоти Aigle Azur.

    Більше 90% рейсів за розкладом виконали Qatar Airways (98,3%), Ellinair (98,3%), Alitalia (96,7%), Swiss (96,7%), Czech Airlines (96,6%), airBaltic (95,1%), Pegasus Airlines (94,8%), Air Serbia (92,3%), Buta Airways (AZAL, 92,1%), «Белавіа» (90,7%) і Ryanair (90, 5%).

    Wizz Air Hungary виконав без затримок 81,9% вильотів з аеропортів України, тоді як британський підрозділ лоукоста Wizz Air UK - 74,1%.

    Найгірший показник пунктуальності регулятор зафіксував у італійського лоукоста Ernest Airlines, що виконав лише 44% вильотів за розкладом з України.

    Для підрахунку пунктуальності використовувалася інформація про вильоти авіакомпаній з наступних аеропортів України в серпні 2019 року: Запоріжжя, Дніпропетровськ, Жуляни ( «Київ» імені Ігоря Сікорського), Бориспіль, Львів, Одеса, Харків, Херсон.

    Виконаним за розкладом вважався рейс, якщо відхилення від графіка не перевищувало 15 хвилин.

    Харків Запоріжжя Київ Одеса Львів Wizz Air МАУ авіаперевезення Белавіа Херсон Мотор Січ Ryanair Qatar Airways SkyUp
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