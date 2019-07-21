Явка на виборах в Раду перевищила 50% - ЦВК



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21 липня в Україні відбулися парламентські вибори

У Києві явка становить 51,07%

Станом на 20 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 50,35%.

Такі дані перших 17 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії.

Згідно з цими відомостями, явка виборців на Хмельниччині склала 57,53%, Полтавщині - 53,21%, Волині - 51,11%, Дніпропетровщині - 50,44%, Сумщині - 50,26%.

Явка на Луганщині - 48,22%, Донеччині - 47,60%.

У Києві явка становить 51,07%.

Як відомо, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах. За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).