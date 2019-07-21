Національний екзитпол: в Раду проходять п’ять партій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія «Голос» потрапляє в парламент

В наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Такі результати опублікували організатори Національного екзитполу - «Демократичні ініціативи», Центру Разумкова та КМІС.

Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів,

«Опозиційна платформа – За життя» - 11,5%,

«Європейська солідарність» - 8,9%,

«Батьківщина» - 7,6%,

«Голос» - 6,3%,

«Сила і честь» – 4,4%,

«Опозиційний блок» - 3,3%,

партія Шарія - 3,1%,

Радикальна партія - 2,8%,

«Українська стратегія Гройсмана» - 2,2%,

ВО Свобода - 2,1%.

Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.

Як зазначила Ірина Бекешкіна, специфікою їх екзитполу було таємне опитування.

Національний екзитпол охоплював дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.

Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, в планах було опитати 13 тис. респондентів.

Нагадаємо, станом на 16:00 явка виборців складала 36,57%.