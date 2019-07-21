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    Політика

    Національний екзитпол: в Раду проходять п’ять партій

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    Національний екзитпол: в Раду проходять п’ять партій

    Партія «Голос» потрапляє в парламент

    В наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Такі результати опублікували організатори Національного екзитполу - «Демократичні ініціативи», Центру Разумкова та КМІС.

    • Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів,
    • «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5%,
    • «Європейська солідарність» - 8,9%,
    • «Батьківщина» - 7,6%,
    • «Голос» - 6,3%,
    • «Сила і честь» – 4,4%,
    • «Опозиційний блок» - 3,3%,
    • партія Шарія - 3,1%,
    • Радикальна партія - 2,8%,
    • «Українська стратегія Гройсмана» - 2,2%,
    • ВО Свобода - 2,1%.

    Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.

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    Як зазначила Ірина Бекешкіна, специфікою їх екзитполу було таємне опитування.

    Національний екзитпол охоплював дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.

    Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, в планах було опитати 13 тис. респондентів.

    Нагадаємо, станом на 16:00 явка виборців складала 36,57%.

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