Національний екзитпол: в Раду проходять п’ять партій
Партія «Голос» потрапляє в парламент
В наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Такі результати опублікували організатори Національного екзитполу - «Демократичні ініціативи», Центру Разумкова та КМІС.
- Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів,
- «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5%,
- «Європейська солідарність» - 8,9%,
- «Батьківщина» - 7,6%,
- «Голос» - 6,3%,
- «Сила і честь» – 4,4%,
- «Опозиційний блок» - 3,3%,
- партія Шарія - 3,1%,
- Радикальна партія - 2,8%,
- «Українська стратегія Гройсмана» - 2,2%,
- ВО Свобода - 2,1%.
Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.
Як зазначила Ірина Бекешкіна, специфікою їх екзитполу було таємне опитування.
Національний екзитпол охоплював дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.
Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, в планах було опитати 13 тис. респондентів.
Нагадаємо, станом на 16:00 явка виборців складала 36,57%.