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    «Русского радио» в Україні більше немає

    В компанії &laquo;ще з 2014 року чудово розуміли репутаційні втрати&raquo;, але зберегли назву, оскільки &laquo;це був спосіб донесення до людей мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення&raquo; - «Русского радио» в Україні більше немає
    В компанії «ще з 2014 року чудово розуміли репутаційні втрати», але зберегли назву, оскільки «це був спосіб донесення до людей мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення»

    Менеджмент не збирається відновлювати роботу «Русского радио Україна»

    Група радіостанцій TAVR Media відмовилась від «Русского радио Україна». Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі, повідомляє офіційний сайт компанії.

    «У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону «Єдині новини». Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент», — йдеться у повідомленні.

    Пресслужба групи повідомляє, що в компанії «ще з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати», але зберегли назву «Русское радио Україна», оскільки «це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення». Адже в компанії мали інформацію, що радіостанцію слухають у південних і східних областях, а також на окупованих територіях.

    «Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція», — повідомляє TAVR Media. Сайт радіостанції закритий.

    Теги: Росія ЗМІ війна радіо Україна
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    «Русского радио» в Україні більше немає