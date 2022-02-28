Медіасервіс Megogo видалив усі російські фільми

«Русские фильмы, идите на***!», – йдеться у повідомленні

Популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми. Про це повідомляється на сторінці сервісу Facebook.

«Русские фильмы, идите на***! На даний момент усі російські фільми вилучені з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Також група радіостанцій TAVR Media відмовилась від «Русского радио Україна». Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Українська армія достойно дає відсіч ворогові: на нашій землі вже знищено сотні одиниць військової техніки РФ, загинуло понад 5 тисяч російських військових, понад 200 взято в полон.

Додамо, що вже цілі загони спецпризначенців із Сибіру загинули в Україні. У російські ЗМІ просочилася шокуюча інформація.

Тим часом економіка РФ зазнає краху: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%.

Напередодні в Іспанії заарештували українського моряка, якого звинувачують у частковому затопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, яка належить генеральному директору компанії Рособоронекспорт. На такий вчинок він пішов, побачивши по телебаченню наслідки потрапляння російської ракети у житловий будинок в Києві. Коли приїхала поліція, моряк-українець сказав їм: «Власник цього судна – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців». Суд у справі відбувся 27 лютого. Відомо, що суддя випустив українського матроса.

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