Юристка санаторію МОЗ «полакомилася» на чужі гроші і отримала вирок



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Гроші у конверті фото: Depositphotos

Жінка взяла хабара, але так і не допомогла з працевлаштуванням випускниці медколеджу

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області визнав винною юрисконсульта державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров`я в отриманні хабара і призначив штраф 14,4 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 вересня.

У лютому 2016 року з обвинуваченою, яка тоді працювала інспектором з кадрів у санаторії «Прикарпатський», познайомилася випускниця Чернівецького медичного коледжу. Дівчина шукала роботу за фахом. Впродовж лютого 2016 року – квітня 2017 року жінки кілька разів зустрічалися та обговорювали питання, пов`язані з працевлаштуванням.

Під час однієї із таких зустрічей, яка відбулася влітку 2016 року, обвинувачена повідомила потерпілій у справі, що за умови передачі їй $300 переконає керівника санаторій, щоб той узяв її на роботу. Передача хабара відбулася у квітні 2017 року в кафе Яремче.

У суді обвинувачена частково визнала вину. Пояснила, що мешкає разом є трьома неповнолітніми дітьми та хворим чоловіком. В той час вона працювала на пів ставки на посаді інспектора і в зв`язку з складними життєвими обставинами та тяжким матеріальним становищем, яке в неї склалося, «полакомилася» на гроші, маючи намір їх позичити. З цією метою вона обіцяла потерпілій , що нібито має можливість поговорити з головним лікарем санаторію та поможе їй влаштуватися на роботу на посаду медсестри. Однак для цього нічого не робила і тягнула час.

Натомість, за словами потерпілої, вона спочатку передала обвинуваченій $500 для вирішення питання з її працевлаштуванням. Однак пізніше та повідомила, що необхідно додати ще $300. Тільки після цього дівчина написала заяву в УСБУ в Івано-Франківській області.

У підсумку правоохоронці задокументували обвинувачену на вимаганні і отриманні $300 (8100 грн) неправомірної вигоди.