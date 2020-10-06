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    Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні зареєстровано 4348 нових випадків Covid-19

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    Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні зареєстровано 4348 нових випадків Covid-19

    За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили у 234 584 людей

    В Україні за минулу добу, 5 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 348 людей. Також відомо, що 2 149 пацієнтів вчора одужали, а 90 - померли від ускладнень.

    Нагадаємо, днем раніше в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. 

    Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що спалах коронавірусу зафіксували в Полтавській області, там виявлено більше 300 хворих за добу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві та Харківській області.

    За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили у 234 584 людей. З них 103 401 пацієнт одужав, а 4 520 - померли від ускладнень.

    Протягом останніх тижнів Covid-19 щодня виявляють у 3-4 тисяч українців. За 2 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 4 661.

    За даними сайту Worldometers, Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих. Антилідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія, США та Бразилія.

     Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад
    медицина Україна хвороби коронавірус
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