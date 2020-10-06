Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад

Світ протидіє наростаючому спалаху фото з відкритих джерел

Німеччина робить мільйон тестів на місяць. А ми?

За даними проекту Університету Джонса Гопкінса, станом на початок жовтня більш 34,5 мільйона людей по усьому світі заразилися Covid-19, понад мільйон померли. На перших позиціях за кількістю хворих – США з 7,3 млн інфікованих, Індія з майже 6,5 млн хворих, Бразилія, де від коронавірусу постраждали 4,9 млн, і Росія з близько 1,2 млн.

Думки дослідників з приводу того, яка за рахунком хвиля пандемії накриває світ тепер, розходяться: одні кажуть про другу хвилю, інші – вже навіть розпізнали третю. У Всесвітній організації охорони здоров’я запевняють: однозначно стверджувати, яка хвиля наступає, не можна, бо ж у кожній з країн – своя ситуація. До прикладу, Європу нині накриває друга хвиля, тоді як Україну ще й перша не полишила. Дослідники лише зазначають, що тепер пандемія зачіпає молодь більшою мірою, ніж це було раніше, і це пов’язано в тому числі із початком навчального процесу.

Як світ протидіє наростаючому спалаху і чи дотримується Україна трендів, які задають провідні держави світу?

США

У Сполучених Штатах за останні кілька днів кількість інфікованих людей щодоби зростала приблизно на 50 тисяч. Загальна кількість американців, які захворіли, перевищує 7,6 млн.

Посилювати обмежувальні заходи США планують вже у кінці поточного тижня. Наприклад, мер Нью-Йорка оголосив про обмеження роботи деяких підприємств, а також закриття шкіл. За попередніми підрахунками, нові заходи торкнуться пів мільйона людей у районах Бруклін та Квінз, де спостерігається найбільша кількість нових випадків Covid-19.

Тим часом у США активно створюються різноманітні антикоронавірусні розробки – від вакцини до швидких тестів. Так, дослідники Каліфорнійського технологічного інституту презентували новий тип мультиплексного тесту (тест, який об'єднує кілька видів даних). Цей тест може дозволити проводити домашню діагностику коронавірусу за допомогою аналізу невеликих обсягів слини або крові без участі медичного працівника менш ніж за 10 хвилин.

Німеччина

ФРН навесні однією з перших європейських країн відчула спалах коронавірусної інфекції. І країна спромоглася швидко покращити ситуацію. Та зараз німці знову стривожені. Кількість інфікованих зростає: три тижні поспіль кількість інфікованих коливається біля 2 тис. осіб щодня.

Уряд вживає суттєві заходи для протидії спалаху. На думку експертів, відносно успішно стримувати епідемію вдається завдяки обмеженням на кордоні. Німеччина впускає лише тих, хто в’їжджає з шенгенської зони, а також кількох інших країн, де ситуація з поширенням коронавірусної інфекції є такою, що не викликає побоювань. Списки країн, звідки можна в’їжджати до Німеччини, регулярно оновлюють спеціалісти Інституту Роберта Коха у співпраці з МЗС і МОЗ. Крім того, уряд Німеччини уклав довгий перелік країн, після відвідин яких особи, які повернулися, повинні зробити тест та перебувати на карантині, допоки стануть відомими його результати. Серед цих країн з 15 червня перебуває і Україна.

Суворий контроль на кордоні – не єдиний метод стримування інфекції. Країна активно нарощує тестування – до понад мільйона на тиждень із можливістю збільшити це число до півтора мільйона. Уряд паралельно інвестує у розробку швидших методів тестування: Німеччина підтримала розробку нового швидкого тесту фірми Bosch, яка обіцяє показати позитивний чи негативний результат уже за 39 хвилин. Працюють над розробкою швидших ПЛР-тестів і інші кілька німецьких компаній.

Франція

У Франції 3 жовтня було зафіксовано черговий антирекорд від початку епідемії коронавірусу – майже 17 тис. нових випадків інфікування за добу.

Країна вже почала активно реагувати на ситуацію. У Парижі від 5 жовтня уряд запровадив додаткові карантинні заходи: закрив ресторани та бари, а також запровадив суцільний масковий режим (у тому числі на вулиці).

Водночас стратегія уряду у боротьбі з епідемією не передбачає масштабних обмежень економічного життя – тобто поки що закривати торгівельні центри, салони краси та інші заклади у Парижі не збираються.

Чехія

У Чехії ситуація стала погіршуватися із середини вересня. 10 днів тому кількість інфікованих перевищила 4,5 тис. людей на день.

Уряд Чехії від 5 жовтня запровадив надзвичайний стан строком на місяць через збільшення кількості інфікованих. Міністр охорони здоров’я Роман Примула зазначив, що на відміну від надзвичайного стану навесні, на цей раз карантинні обмеження жодним чином не торкнуться бізнесу. Планується, зокрема, обмежити кількість людей на приватних святкуваннях (максимум 10 людей у приміщеннях і 20 – на свіжому повітрі) і перевести середні школи в найбільш проблемних регіонах на дистанційне навчання на два тижні. Із 19 жовтня вступить у дію нове обмеження: щодо кількості гостей на весіллях – до 30 осіб.

Угорщина

Євросоюз 2 жовтня переглянув списки країн «зеленої» та «червоної» зон – йдеться про правила перетину кордонів всередині шенгенської зони. Угорщина потрапила до «червоної». Критерієм для ухвалення такого рішення стала те, що кількість нових випадків виявленого коронавірусу на 100 тис. населення в останні два тижні у цій країні перевищувала 120. Разом із тим, в Угорщині кількість щоденних випадків лише наближається до 1000, згідно з офіційними даними. Наразі країна посідає 9 місце за поширенням пандемії в Європі.

Зауважимо, що Міністерство охорони здоров'я України теж оновило «червоний» коронавірусний список країн. У в «зелену зону», за версією нашого уряду, разом з Чилі, ОАЕ, Катаром, Боснією і Герцеговиною, Монако, Тринідадом і Тобаго увійшла і… Угорщина. МОЗ при перегляді списків відносить до «червоного» ті держави, де захворюваність на 100 тисяч населення за останні два тижні вище, ніж в Україні, зараз цей показник виріс зі 109,5 до 126,5 за сім днів.

Україна

В Україні ситуація тиждень до тижня погіршується, і кількість діагностованих випадків невпинно зростає. Найвищий показник був зафіксований минулого тижня – понад 4,6 тис. інфікованих за добу.

Як вирішує проблему Україна?

Піти шляхом Німеччини і зробити ставку на збільшення тестування Україна не може. Очільник МОЗ Максим Степанов взяв і необережно похвалився тим, що нині Україна за добу робить 25–30 тис. тестів, тобто за тиждень у кращому випадку близько 200 тис. Значна частина цих аналізів робиться пацієнтами за свій кошт у приватних лабораторіях. Нагадаємо, Німеччина робить мільйон тестів за тиждень.

Оскільки збільшити кількість тестів не вдається, МОЗ обрало іншу тактику. Як писав «Главком», 17 вересня уряд ухвалив зміни до стандартів та протоколів лікування хворих на Covid-19. Коротка суть новацій така: держава вирішила жорстко економити на тестуванні. До прикладу, на безплатне тестування сімейний лікар тепер не може відправити пацієнта, який не виявляє симптомів, затверджених у переліку МОЗ. Ці люди мають (за власним бажанням) вирішувати проблему самостійно і платити гроші за тестування у приватних лабораторіях.

Дозволити собі жорсткий карантин (повністю чи вибірково, як Франція) Україна теж не може – не витримає економіка. 5 жовтня набув чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби Covid-19. Це рішення регулярно ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На 14 днів до «червоної» зони потрапили два міста: Тернопіль та Канів (Черкаська обл.). Київ залишається в «жовтій» зоні – хоча ще кілька тижнів тому (за критеріями, що діяли на той момент) перебував у «помаранчевій» та мав усі шанси «перестрибнути» до «червоної» зони.

Статистика щодо кількості інфікованих не лякає українців: частина громадян продовжують носити маски на підборідді

Постійна зміна критеріїв зонування неодноразово піддавалася критиці з боку експертів, які вказували, що винайдення МОЗ нових умов потрібно лише для «підкручування» статистики та для того, щоб якомога менше населених пунктів опинялися у зонах «помаранчевій» та «червоній» зонах.

Нагадаємо, що нині регіоном із значним поширенням Covid-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить понад 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid -19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків Covid -19 становить понад 10%

Понад те, Україна не бореться із ризиком завезення з-за кордону нових випадків інфікувань. Українці наразі можуть виїжджати до країн Європи, яку накриває друга хвиля пандемії, через кілька країн, зокрема, Словенію, Хорватію, Болгарію тощо.

Країни, що відкрили кордони для українців: Албанія, Болгарія, Єгипет, Сербія, США, Північна Македонія, Білорусь, Велика Британія, Мексика, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Ліван, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія, Гана. Для українців відкрили кордони з певними обмеженнями (необхідність карантину, наявність негативного ПЛР-тесту тощо): Хорватія, Туреччина, Туніс, Багамські острови.

Київ також відкрив кордони для іноземців.

Наталія Сокирчук, «Главком»