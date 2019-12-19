У Нацраді кажуть, що рішення Верховного суду про повернення Горковенка нічого не означає



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Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич вважає, що Верховний суд не поновлював Володимира Горковенка на посаді члена Нацради Фото: Укрінформ

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення прокоментували рішення Верховного суду, який визнав указ Зеленського щодо звільнення Горковенка незаконним

Те, що Верховний суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення Володимира Горковенка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення, не означає його поновлення на посаді. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Юрій Зіневич, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, який був призначений президентом замість Володимира Горковенка.

«Суд не поновлював пана Горковенка на посаді», - сказав Зіневич. Він нагадав, що Горковенко мав декілька позовних вимог, з яких суд задовольнив лише одну. «Одна вимога полягала в тому, щоби звільнити мене з посади члена Нацради. Суд відмовив. Друга – поновити пана Горковенка на посаді. Суд відмовив. Третя – скасувати указ президента про звільнення з посади члена Нацради. Тут суд задовольнив… Логіка про те, що якщо суд скасував указ президента і Горковенко продовжує залишатися членом Нацради не може застосовуватися… Суд не поновлює його на посаді», - вважає Зіневич.

Раніше Володимир Горковенко прокоментував рішення Верховного суду. Він вважає, що суд своїм рішенням автоматично поновив його на посаді члена Нацради. «Тепер виходить, що указ про моє призначення членом Нацради чинний. Але, з іншого боку, також чинний указ про призначення Зіневича. Тепер виникла колізія: два члени Нацради на одне місце», – написав Горковенко.

Володимир Горковенко вважає, що визнанням незаконним указу президента про його звільнення Верховний суд поновив його на посаді члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Фото: Радіо Свобода

Юрій Зіневич, натомість, таку думку вважає помилковою і закликає дочекатися повного тексту судового рішення, який невдовзі буде доступний. «Думаю, що він (Горковенко) помиляється. Насправді він не залишається членом Нацради. У нього є можливості оскаржувати це рішення у Великій палаті Верховного суду. Не знаю, чи він користуватиметься цим правом», - сказав Зіневич.

Як повідомлялося раніше, Верховний Суд визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського, який скасовував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомив Горковенко на Telegram-каналі.

Нагадаємо, 4 травня президент Петро Порошенко своїм указом звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради і призначив на його місце завідувача відділу Головного управління інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка.

7 травня Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

24 травня президент України Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради та призначення Володимира Горковенка на його місце. Іншим указом президент звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

27 травня Володимир Горковенко оскаржив укази президента України Володимира Зеленського про скасування указів про звільнення Юрія Артеменка і призначення Володимира Горковенка.

9 липня президент Володимир Зеленський призначив членом Нацради Юрія Зіневича. Президент зробив цю кадрову зміну після того, як 4 липня завершилася п’ятирічна каденція Юрія Артеменка. Хоча після скасування указу про звільнення пан Артеменко не поновлювався на роботі в Нацраді.

Зазначимо, з восьми членів Нацради половину призначає президент, половину – обирає Верховна Рада.