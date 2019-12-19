Верховний Суд поновив Горковенка на посаді члена Нацради



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Володимир Горковенко: історію з Нацрадою я маю намір дограти до кінця

Суд визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського, який скасовував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Верховний Суд визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського, який скасовував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомив Горковенко на Telegram-каналі.

Верховний Суд поновив орковенка на посаді члена Нацради.

Проте позов суд задовольнив частково. «Суд не скасував указу про призначення членом Нацради (Юрія) Зіневича. Тепер виходить, що указ про моє призначення членом Нацради чинний. Але, з іншого боку, також чинний указ про призначення Зіневича. Тепер виникла колізія: два члени Нацради на одне місце», – повідомив Горковенко.

У своїй позовній заяві Володимир Горковенко просив суд скасувати обидва укази Володимира Зеленського.

«Тепер стає зрозумілою, навіщо була провокація із фейком у Kyiv Post. Щоб відвернути увагу від прогнозованого програшу. Оскільки тоді можна пригадати відому заяву Володимира Зеленського: «якщо я порушу Закон - я піду у відставку». Це він сказав під час виборів в ефірі на ток-шоу «Право на владу». Тепер факт порушення закону встановлено судом. А тут три крапки…», - написав Горковенко.



«Очевидно, фейк у Kyiv Post щодо мене, сфабрикований у застінках Офісу президента, не останній. Тому що історію з Нацрадою я маю намір дограти до кінця. I не на роялі, а в реалі», - резюмував він.

Нагадаємо, 4 травня президент Петро Порошенко своїм указом звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради і призначив на його місце завідувача відділу Головного управління інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка.

7 травня Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

24 травня президент України Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради та призначення Володимира Горковенка на його місце. Іншим указом президент звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

27 травня Володимир Горковенко оскаржив укази президента України Володимира Зеленського про скасування указів про звільнення Юрія Артеменка і призначення Володимира Горковенка.

9 липня президент Володимир Зеленський призначив членом Нацради Юрія Зіневича. Президент зробив цю кадрову зміну після того, як 4 липня завершилася п’ятирічна каденція Юрія Артеменка. Хоча після скасування указу про звільнення пан Артеменко не поновлювався на роботі в Нацраді.

Зазначимо, з восьми членів Нацради половину призначає президент, половину – обирає Верховна Рада.