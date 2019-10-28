Ющенко знайомиться з матеріалами. Стало відомо, на якій стадії перебуває справа про крадіжку Межигір'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покарання Віктора Ющенка за такий «подарунок», як резиденція Межигір'я Віктору Януковичу передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна

Сергій Горбатюк: «справа Межигір’я» налічує дві тисячі томів

Третій президент України Віктор Ющенку, якому на початку літа повідомили про підозру у справі Межигір’я, досі знайомиться з матеріалами справи. Про це заявив колишній керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому».

Горбатюк додав, що справа щодо Межигір’я налічує 2 тисячі томів. Можливо, саме цим пояснюється тривале ознайомлення.

Прокурор, якого минулого тижня звільнили з ГПУ, також наголошує на небезпеці, яка може очікувати це розслідування через чистки у відомстві. «Як ви собі уявляєте, щоб новий слідчий підняв все це (дві тисячі томів – «Главком»), вивчив і почав розслідувати спочатку?», - зазначив він.

«Я кажу однозначно і категорично: Рябошапка (генпрокурор Руслан Рябошапка, – «Главком») використовує реформування ГПУ для того, щоб без прийняття процесуальних рішень про закриття усе це знищити. Будь-яка справа, яка налічує понад 200 томів, не має практично шансів бути розслідуваною новим слідчим. Практика свідчить, що новий слідчий у більшості випадків не доведе це до логічного кінця, особливо якщо немає зацікавленості у його керівництва. Бо велика частина інформації знаходиться в голові у слідчого. Якщо є бажання поховати ці розслідування, то треба просто передати справи іншому слідчому», - наголосив Горбатюк.

Нагадаємо, 5 червня інформаційний простір «вибухнув» несподіваною інформацією. Генпрокуратура вручила підозру третьому президенту Віктору Ющенку за розтрату майна на суму 540 млн грн. За цими цифрами ховається дуже скандальна оборудка, яка вже увійшла в історію новітньої української корупції. Мова про виведення резиденції «Межигір’я» з державної власності на користь тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича. Сталось це у 2007 році не лише за президентства Віктора Андрійовича Ющенка, а й за його безпосередньої участі. Детальніше про це читайте тут: Хто ж був архітектором «Межигір’я»? Страшна таємниця Віктора Ющенка.

Покарання за такий «подарунок» Януковичу передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна (ч.5 ст.191 КК України). Підозрюваний екс-президент уже побачив у своїй справі політичний підтекст і пообіцяв її розбити у суді.