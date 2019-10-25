Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану



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Наразі ведуться консультації щодо формування групи, яка проводитиме аудит

Найближчим часом буде сформована робоча група за участі захисників сімей загиблих на Майдані, яка візьме участь в аудиті проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«Розслідування та забезпечення невідворотності покарання в так званих справах Майдану є пріоритетним для Генеральної прокуратури України. Відтак, 21 жовтня 2019 року створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, з функцією координації досудового розслідування у цих провадженнях», - йдеться у повідомленні.

На даний момент ведуться консультації і найближчим часом буде сформована робоча група за участі захисників сімей загиблих на Майдані, яка візьме участь в аудиті проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності.

Наразі поширювана інформація про нібито зупинку розслідування проваджень щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, є неправдивою і маніпулятивною. Ця тема повинна розглядатись в рамках закону і з повагою до родичів загиблих на Майдані та суспільства в цілому, які шостий рік не отримують відповіді на питання, які змінили їхні життя.

Розслідування у провадженнях стосовно вказаних злочинів проводили 43 слідчих та прокурорів управління спеціальних розслідувань ГПУ. В той же час, згідно із законодавством України, органи прокуратури з 20 листопада втрачають право на досудове розслідування, і всі провадження після аудиту мають бути передані відповідним органам досудового розслідування.

Так, до НАБУ буде скеровано економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР. В майбутньому, за потреби, з метою комплексного дослідження певні епізоди можуть консолідуватись Генеральним прокурором в одному органі досудового розслідування.

Найближчим часом буде призначено нове керівництво управління спеціальних розслідувань ГПУ з числа прокурорів, які там працюють та успішно пройшли тестування.

Зазначимо, що заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у четвер, 24 жовтня, заявив про те, що розслідування справ Майдану не зупиниться. Чумак пояснив, що йдеться про 43 слідчих Управління спеціальних розслідувань ГПУ, які працюють над розслідуванням цих злочинів. Вони будуть призначені, а керівником буде прокурор з того ж Управління.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Лємєнов з іронією відреагував на звільнення Горбатюка і на його відмову проходити переатестацію, хоча й пошкодував з цього приводу.

«... Може треба було розробити окремий порядок проходження для одного з підрозділів. Не знаю. Шкода, що так. Але вищезазначена поведінка дуже здивувала...», - зазначив голова атестаційної комісії.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.