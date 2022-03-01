З мером міста на Сумщині втрачено зв’язок

Голова Тростянецької територіальної громади Юрій Бова не виходить на зв'язок

Мер Тростянця не виходить на зв’язок

Втрачено зв'язок з головою Тростянецької територіальної громади, Юрієм Бовою. Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював. Про це на своєму Telegram каналі написав голова Сумської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, мешканці села Підлипне (Сумська область) змусили російських окупанти покидати військову техніку та втекти.

На Сумщині спостерігається складна ситуація. Навколо обласного центру накопичено багато російської броньованої техніки.

В Україні триває шоста доба повномасштабного вторгнення Росії. Одним з найбільш гарячих населених пунктів, де тривають бої є Херсон. В ніч на 1 березня окупанти намагаються отримати контроль над містом.