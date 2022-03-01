Херсон штурмують окупанти

Вороги на півдні України перейшли у наступ

Ворог наступає зі сторони аеропорту

У Херсоні приблизно о пів на третю ночі 1 березня російські війська почали штурм міста.

Попередньо відомо, що він відбувається зі сторони аеропорту. Про це йдеться у Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

«Розпочався штурм Херсона. За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту», – мовиться у повідомленні.

Мовиться про підступ до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату. Наразі більше ніякої офіційної інформації немає.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

Раніше військові втратили контроль за переправою до Херсона.

Під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів.

Як повідомлялося, Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

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