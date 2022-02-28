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    Селяни на Сумщині змусили окупантів покинути техніку та втекти пішки (відео)

    Окупанти йдуть на Москву своїм ходом - Селяни на Сумщині змусили окупантів покинути техніку та втекти пішки (відео)
    Окупанти йдуть на Москву своїм ходом

    «Слава Україні», – кричали у спини окупантів селяни

    Мешканці села Підлипне (Сумська область) змусили російських окупанти покидати військову техніку та втекти.

    «Йдуть на Москву своїм ходом», – каже за кадром мешканка села.

    «Слава Україні», – також кричали у спини окупантів селяни.

    Нагадаємо, вдень 28 лютого російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.

    У Харківській міській раді повідомили, що до двох міських лікарень після обстрілу доставили 15 поранених військових та 16 цивільних, одна жінка від поранень померла. Всього з початку доби у Харкові госпіталізували 44 особи.

    Теги: окупанти Сумщина
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    Селяни на Сумщині змусили окупантів покинути техніку та втекти пішки (відео)