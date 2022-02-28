Селяни на Сумщині змусили окупантів покинути техніку та втекти пішки (відео)

«Слава Україні», – кричали у спини окупантів селяни

Мешканці села Підлипне (Сумська область) змусили російських окупанти покидати військову техніку та втекти.

«Йдуть на Москву своїм ходом», – каже за кадром мешканка села.

«Слава Україні», – також кричали у спини окупантів селяни.

Нагадаємо, вдень 28 лютого російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.

У Харківській міській раді повідомили, що до двох міських лікарень після обстрілу доставили 15 поранених військових та 16 цивільних, одна жінка від поранень померла. Всього з початку доби у Харкові госпіталізували 44 особи.