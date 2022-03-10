  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З початку війни в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дістали поранення – Омбудсмен

    Окупанти гатять по житлових будинках, вбивають та завдають поранень дітям - З початку війни в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дістали поранення – Омбудсмен
    Окупанти гатять по житлових будинках, вбивають та завдають поранень дітям

    «За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей»

    З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина й дістали поранень понад 100 дітей. Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

    Зокрема, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинули п'ятеро осіб, з них троє дітей (п'ятирічна дівчинка і двоє дітей, 2021 року народження).

    16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

    Крім того, вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанському Ізюмського району Харківської області ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули чотири особи: дві жінки та дві дитини, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

    В Ірпені на Київщині 10-річна дівчинка дістала наскрізного осколкового поранення і перебуває в лікарні у тяжкому стані.

    «За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною», – закликала Денісова.

    Теги: Росія Верховна Рада війна тероризм Україна Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З початку війни в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дістали поранення – Омбудсмен