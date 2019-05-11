З понеділка на дорогах України побільшає приладів TruCAM (карта)



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TruCam запрацювали в тестовому режимі у жовтні минулого року

На дорогах України будуть працювати ще 25 приладів з вимірювання швидкості

З понеділка, 13 травня, на дорогах України будуть працювати 100 приладів з вимірювання швидкості TruCam.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 – на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості», – повідомив Білошицький.

Він зазначив, що нові ділянки, де використовуватимуться прилади, позначені на карті червоним кольором.

Також Білошицький нагадав, що поліція продовжує діяти за ти ми ж стандартами:

- публікується карта, з нанесенням ділянок використання;

- стоять попереджувальні знаки;

- стоїть службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.

Нагадаємо, TruCam запрацювали в тестовому режимі у жовтні минулого року.

TruCam – прилад з вимірювання швидкості лазерним променем на відстані до 1200 метрів, швидкість його роботи – 3 фотокадри за секунду. Завдяки GPS камера може точно фіксувати координати. Ці портативні пристрої вимірювання швидкості запрацювали в тестовому режимі у жовтні минулого року на дорогах міжнародного та державного значення.

Нагадаємо, у Патрульній поліції радять порушникам правил шукати у поштових скриньках «листи щастя». «Зафіксоване правопорушення потраплятиме до бази, до єдиного реєстру адміністративних правопорушень. Далі цей матеріал оброблятиметься, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності. Уповноважений поліцейський перевірятиме усю інформацію, усі дані, аби все сходилося. І цей документ надсилатиметься власнику, або користувачу транспортного засобу», - пояснив Білошицький.