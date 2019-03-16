У Патрульній поліції радять порушникам правил шукати у поштових скриньках «листи щастя»



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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький Фото: Олексій Білошицький / facebook.com

Наразі вирішується питання щодо автоматизації процесу передачі адміністративних постанов до порушників

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» розповів, як працюватиме автоматична система фіксації швидкості від моменту, коли пристрій зафіксував перевищення швидкості автомобілем і до того, як порушник отримав повідомлення з доказом порушення.

«Зафіксоване правопорушення потраплятиме до бази, до єдиного реєстру адміністративних правопорушень. Далі цей матеріал оброблятиметься, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності. Уповноважений поліцейський перевірятиме усю інформацію, усі дані, аби все сходилося. І цей документ надсилатиметься власнику, або користувачу транспортного засобу», - пояснив Білошицький.

На питання «Главкома», наскільки оперативно інформація про порушення надсилатиметься власнику авто, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції відповів, що є проблема з погодженням порядку обміну інформацією з «Укрпоштою».

«Ми (Патрульна поліція) хочемо, щоби весь процес був в автоматичному режимі. Саме про це з «Укрпоштою» ведуться переговори. Щодо оперативності, то зараз складно сказати. Вирішується питання щодо автоматизації процесу передачі адміністративних постанов до порушників, а також оповіщенні про отримання цих постанов», - пояснив він.

Білошицький уточнив, що власнику авто приходитиме на пошту фотографія автомобіля з його номером і всі дані про правопорушення: місце, тобто координати, час скоєння порушення, швидкість.

«Відповідно до технічних вимог, які виставляються до системи автоматичної відеофіксації, сумнівів у порушенні бути не може. Тому що виділяється системою маркер автомобіля, підсвічується його номер. Тобто система так виділяє з потоку транспортний засіб, аби сумнівів не було», - підкреслив він.

Білошицький також розказав, у яких європейських країнах схожа або така сама система фіксації порушень ПДР, яка вводитиметься в Україні.

«Схожа система автоматичної фіксації порушень ПДР працює в Великобританії, Чехії, Польщі й інших європейських країнах. Система побудована так, що фіксується саме автомобіль та номерний знак який в подальшому перевіряється у державних реєстрах. Після чого на встановленого власника транспортного засобу, або іншу особу, яка зазначена власником як водій, поліцейським складається постанова про порушення ПДР. Постанова направляється на зазначену адресу реєстрації власника, або водія. Власник, якщо він не був у цей час за кермом, має час повідомити поліцію про водія, який порушив ПДР, або оскаржити постанову в визначений законодавством термін», - зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він також розповів, які ще порушення правил дорожнього руху можна буде встановити за допомогою приладів фіксації швидкості і чи потрібно небезпечні ділянки доріг додатково облаштовувати відеокамерами, окрім безпосередньо показників перевищення швидкості.

«Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил зупинки і стоянки, порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил руху через залізничні переїзди, порушення, пов’язаними з рухом по тротуарах, чи пішохідних доріжках», - резюмував Білошицький.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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