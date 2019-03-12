Олексій Білошицький: Камера, встановлена на вулиці Теліги у Києві, за місяць зафіксувала понад 20 тис. порушень інтерв'ю

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

«Автомобілістам поштою надсилатимуть листи зі всіма даними про порушення»

У середині лютого в Україні патрульна поліція почала масово застосовувати прилади для вимірювання швидкості TruCAM. Нині 50 приладів використовують на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова. Екіпажі патрульних, оснащені цими вимірювальними пристроями, вийшли на маршрути ще у жовтні минулого року, проводили випробування. Але тільки зараз почали застосовувати ці пристрої по всій країні.

Лазерні пристрої TruCAM були розроблені NASA. Вони значно відрізняються від радіолокаційних пристроїв «Візир», якими не так давно користувалися співробітники Державтоінспекції. Лазерний принцип роботи значно підвищує точність пристрою, пояснюють фахівці, адже він дає можливість «зловити» у потоці конкретне авто, яке порушило швидкісний режим. TruCAM може фіксувати об’єкти на відстані 1,2 км, але якісна фото- відеофіксація можлива на відстані 50-70 метрів. Нинішня поява TruCAM на українських автодорогах не перша. Ще у 2011 році тодішнє ДАІ використовувало ці пристрої, накладаючи штрафи на водіїв за перевищення швидкості. Але Генпрокуратура за кілька років заборонила ці пристрої через те, що вони не пройшли експертну перевірку і не мають відповідного сертифікату.

Як нині запевняють у Патрульній поліції, тепер використання TruCAM абсолютно законне. Пристрої, які були закуплені раніше, а саме їх використовують поліцейські, отримали свідоцтво на використання. Попри це деякі суди виносять рішення на користь позивачів-водіїв, які опротестовують накладення штрафів. Але поліція оскаржує ці рішення, наполягаючи на своїй правоті.

В інтерв’ю «Главкому» перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про те, що використання TruCAM зараз цілком законне, які ще пристрої фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, в якому випадку штраф сплачуватиме водій, а коли власник автомобіля, чому довіра до патрульних падає, та які зарплати вони зараз отримують.

TruCAM на дорогах України (фото: prm.ua)

В Україні патрульні використовують 50 приладів TruCAM

Поліція ще у жовтні минулого року заявила про випробування приладів TruCAM, почали з Рівненщини. Але тільки в лютому 2018-го перейшли до їх використання по всій Україні. Чому від випробувань до початку масового застосування знадобилося майже п’ять місяців?

Потрібен був час на проходження повірки, проаналізувати місця, ділянки, на яких використовуватиметься. Перш за все це місця концентрації ДТП та аварійно небезпечні ділянки доріг як у населених пунктах, так і на дорогах міжнародного та національного значення.

Скільки сьогодні працює на автодорогах України приладів вимірювання швидкості TruCAM?

Сьогодні у нас вже є 50 приладів, які працюють по всій країні в постійному режимі. У майбутньому пануємо розширення як місць, де проводитимуться вимірювання, так і збільшення концентрації самих приладів.

А якою є кількісна потреба у цих приладах?

Говорячи про потребу, насправді слід говорити про стратегію і концепцію фіксації швидкості, і взагалі фіксації порушення правил дорожнього руху. За стратегією впровадження TruCAM, використання пристроїв, що працюють не в автоматичному режимі є лише першим кроком до впровадження пристроїв, які діятимуть в автоматичному режимі фіксації швидкості, які, щоправда, в Україні поки не встановлені. Хоча, коли ці автоматичні пристрої будуть впроваджені, то TruCAM нікуди не зникне, а застосовуватимуться паралельно із ними.

Досвід Німеччини, Австрії, інших країн свідчить про те, що за наявності автоматичної фіксації швидкості поліцейські паралельно з цим використовують пристрої вимірювання швидкості в ручному режимі. Це сприяє максимальній ефективності. Тому слід говорити не тільки про необхідність збільшення приладів TruCAM, а й про впровадження в подальшому системи автоматичної фіксації. Минулого тижня відбулося засідання Координаційної ради під головуванням прем’єр-міністра і очільника МВС. Там ми якраз розглядали питання щодо впровадження автоматичної фіксації. За результатами наради можу сказати, що впровадження системи автоматичної фіксації виходить на фінішну пряму.

Щодо TruCAM, то у нас є певна їх кількість, які проходять зараз процедуру повірки, тобто отримують заключення від експертів на предмет придатності до використання. Кожен прилад, що пройшов цю процедуру, отримує свідоцтво про проходження повірки. На жаль, не можу вам повідомити про те, скільки конкретно цих приладів буде використовуватися патрульною поліцією, але до кінця року усі такі прилади, які пройдуть повірку, почнуть працювати на українських дорогах.

Хто постачальних приладів TruCAM?

На даний момент використовуються прилади, які були закуплені раніше. Зараз TruCAM LTI 20/20 не закуповуються тому, що є вже певна кількість цих приладів у наявності.

Перші прилади TruCAM в Україні застосовували на початку 2010-х. Але тоді Генпрокуратура заявляла про незаконність їх використання з боку ДАІ. Також на адресу міліції лунали обвинувачення у самодіяльності, мовляв, контрабандою їх завезли і гроші заробляють. Яка гарантія, що пристрої, закуплені тоді, насправді коректно працюють зараз і не доведеться їх масово замінювати?

Підтвердженням того, що ці прилади якісні є те, що вони пройшли повірку. Свідоцтво про проходження повірки видається не на ряд пристроїв, а на конкретний пристрій. Його копія обов’язково є у патрульного поліцейського, який застосовує цей пристрій під час роботи. Повірку проводить державна установа - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Буде розширюватися межа пристроїв не автоматичної фіксації швидкості. Нині ухвалене рішення і закладено до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (Постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»). Видатки цієї програми передбачають закупівлю пристроїв, які трохи відрізняються від TruCAM, оскільки вони встановлюються у салоні автомобіля патрульної поліції і можуть вимірювати швидкість під час руху. У планах є встановити 424 пристрої в автомобілях. У стратегії закладено також розширення мережі екіпажів патрульної поліції. На даний момент їх понад 200, а планується, щоби було більше 300.

Хто постачальник пристроїв, які встановлюватимуться в автомобілях патрульної поліції. Яка вартість одного такого пристрою?

Наразі робота у вказаному напрямку проводиться, постачальники будуть відомі після проведення необхідних тендерних процедур.

В чому принципова різниця між пристроями автоматичного вимірювання швидкості, пристроями TruCAM і пристроями, які будуть встановлені в автівках патрульних?

Приладів автоматичної фіксації буде набагато більше, ніж 50 TruCAM, які діють зараз. Першочергово плануємо встановити 1800 пристроїв автоматичної фіксації перевищення швидкості по всій країні. TruCAM є подібними до пристроїв, які встановлюватимуться в автомобілях патрульної поліції. Вони обидва фіксують порушення, яке патрульний поліцейський може усунути на місці, зупинивши автомобіль порушника. Тут же на місці порушник може сплатити і штраф. У багатьох патрульних автомобілях присутні електронні термінали для сплати карткою. Людина має право і не сплачувати на місці, якщо не згідна із рішенням поліції і оскаржити його пізніше у суді. Зазвичай штрафи за перевищення швидкості люди сплачують на місці карткою.

фото: te.20minut.ua

За останні 5 місяців з порушників правил дорожнього руху стягнули майже 14 млн гривень

На початку лютого ви на своїй сторінці у Facebook повідомили, що завдяки приладам фіксації швидкості вдалося встановити 43 тисячі випадків перевищення швидкості. Скільки порушників були притягнуті до відповідальності, яка сума штрафу, який вони сплатили?

Станом на 04.03.2019, відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», за період з 16 жовтня 2018 року по 04 березня 2019 року на території України поліцейськими патрульної поліції оформлено 64 тисячі 448 матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 і ч.3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено штрафів на загальну суму 17,8 млн грн, з яких сплачено 13,7 млн грн, або 77 % від накладених штрафів.

Хто має сплачувати штраф, водій, чи власник автомобіля?

Якщо порушення зафіксувала TruCAM, то штраф має сплатити водій, який перебував безпосередньо за кермом під час порушення. Адже поліція такий автомобіль зупиняє і накладає штраф на водія на місці. А якщо порушення фіксуватиме автоматична система вимірювання швидкості, тоді притягатися до відповідальності має власник автомобіля, або уповноважена ним особа.

А чи буде справедливим, що якщо порушника «зловить» на перевищенні саме система автоматичного вимірювання швидкості, то не горе-водій притягатиметься до відповідальності, а власник автомобіля? І чи не є загрози масових оскаржень у судах рішень про такі штрафи?

Тут питання в процедурі притягнення до відповідальності, яка дійсно відрізняється як у випадку порушення ПДР, яке зафіксує автоматична система вимірювання швидкості, так і TruCAM. У Кодексі України про адміністративні правопорушення чітко написано про порушення (правил дорожнього руху), які зафіксовані в автоматичному режимі і у не автоматичному. Не думаю, що будуть масові оскарження. До законодавства, яке регулює дію системи автоматичної фіксації, останнім часом була внесена низка змін. І це вже не та законодавча база, яка була за попередньої спроби запровадити цю систему в Україні. Раніше люди оскаржували. Конституційний суд знівелював цю всю систему кілька років тому, адже вона дійсно була недосконалою.

В Україні уже є прецеденти, коли суд визнавав нинішнє застосування TruCAM поліцією незаконним через те, що сертифікація цих пристроїв нібито недійсна з 2015 року. Такі рішення винесли зокрема суди у Краматорську і Калинівський райсуд на Вінниччині. Чому такі різночитання зараз, і чому застосування TruCAM вважаєте законним?

Сертифікація в даній сфері як поняття зараз уже не застосовується. Пристрої, які були завезені в Україну і введені в експлуатацію колись, зараз проходять тільки повірку. Знаєте, навіть реєстру сертифікації того вже немає, на який деякі суди посилаються. Так, було раніше, але не зараз.

У технічних характеристиках TruCAM зазначається, що він здатен «зловити» порушника на відстані 1,2 км. А на якій відстані поліцейські фіксують автомобіль, аби ці дані використати як доказ зафіксованого порушення ПДР і їх коректність не піддавали сумніву?

Приблизно на відстані 200-300 метрів від автомобіля фіксується швидкість, і на відстані 25-30 метрів робиться фото і відео цього автомобіля. Прилад сам визначає оптимальні показники відстані і моменту для заміру. Він просто не спрацює, якщо буде дуже велика відстань від автомобіля, наприклад.

Яка ефективність TruCAM за поганої погоди, туману, або морозу нижче -10 градусів, адже критики стверджують, що він не спрацьовує?

Дійсно, коли дуже низькі температури, він не використовується в тому числі тоді, коли є недостатня видимість. Ми не можемо фотографії, зроблені за поганої погоди, використовувати як доказ для притягнення до відповідальності.

Такі обмеження стосуються і автоматичних пристроїв вимірювання швидкості?

Автоматичні пристрої вимірювання швидкості, згідно ДСТУ, не мають таких обмежень. Діапазон робочих температур, не менше ніж:

для стаціонарних пристроїв — від -25 градусів Цельсія до +50 градусів;

для мобільних — від -10 градусів до +50 градусів.

Також вони матимуть додаткове освітлення в темну пору доби.

фото з відкритих джерел

Яку суму штрафів дозволить щорічно отримувати нова система відеофіксації перевищення швидкості? Чи є у вас норматив по збору штрафів, скажімо, за цей рік?

У нас немає жодних задач щодо штрафів ані з цього приводу, ані з будь-яких інших порушень. На карті публікуються місця застосування приладів вимірювання швидкості, зазначається їх кількість. Обов’язково встановлені дорожні знаки, які повідомляють водія про те, що на цій ділянці можливе вимірювання швидкості, тобто використання приладів фото- відеофіксації. Окрім того, там, де відбувається вимірювання стоїть патрульний автомобіль з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Тобто ще більш відкрито це робити складно. Я це веду до того, що якби була задача притягнути якомога більше водіїв до відповідальності, то ви самі розумієте, що це робилося би зовсім іншими методами. Якими були ці методи всі бачили ще років п’ять тому. Наша мета – попередити правопорушення і виміряти швидкість руху, а не притягати якомога більш водіїв до відповідальності.

У Києві на вулиці Олени Теліги встановлена камера для фіксації порушень, яка протягом лише одного місяця зафіксувала понад 20 тисяч порушень. Ця камера зараз працює у тестовому режимі, це якраз камера автоматичної фіксації порушень.

Карта розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM

Якщо порушення автомобілем «зловили» по черзі, скажімо, пристрій автоматичної фіксації і TruCAM. То таке перевищення швидкості вважатиметься одним порушенням, чи має місце декілька порушень впродовж короткого періоду часу?

Якщо зафіксовано декілька разів, то це буде декілька правопорушень. Можу сказати, що у тих місцях, де використовуватимуться пристрої автоматичної фіксації немає сенсу використовувати TruCAM.

Якщо говорити про автоматичну систему фіксації швидкості. Як вона працюватиме від моменту, коли пристрій зафіксував перевищення швидкості автомобілем і до того як порушник отримав повідомлення з доказом порушення?

Зафіксоване правопорушення потраплятиме до бази, до єдиного реєстру адміністративних правопорушень. Далі цей матеріал оброблятиметься, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності. Уповноважений поліцейський перевірятиме усю інформацію, усі дані, аби все сходилося. І цей документ надсилатиметься власнику, або користувачу транспортного засобу.

Раніше в коментарях ви зазначали, що потрібно налагодити обмін інформацією з «Укрпоштою» для вчасного надсилання листів з повідомленням про порушення. Які проблеми з цим зараз, наскільки оперативно інформація про порушення надсилатиметься власнику авто?

Є проблема з погодженням порядку обміну інформацією з «Укрпоштою», адже ми хочемо, щоби весь процес був в автоматичному режимі. Саме про це з «Укрпоштою» ведуться переговори. Щодо оперативності, то зараз складно сказати. Вирішується питання щодо автоматизації процесу передачі адміністративних постанов до порушників, а також оповіщенні про отримання цих постанов.

Що саме власнику авто приходитиме на пошту?

Фотографія автомобіля з його номером і всі дані про правопорушення: місце, тобто координати, час скоєння порушення, швидкість.

У яких європейських країнах схожа, або така сама система фіксації порушень ПДР, яка вводитиметься в Україні?

Схожа система автоматичної фіксації порушень ПДР працює в Великобританії, Чехії, Польщі й інших європейських країнах. Система побудована так, що фіксується саме автомобіль та номерний знак який в подальшому перевіряється дв державних реєстрах. Після чого на встановленого власника транспортного засобу, або іншу особу, яка зазначена власником як водій, поліцейським складається постанова про порушення ПДР. Постанова направляється на зазначену адресу реєстрації власника, або водія. Власник, якщо він не був у цей час за кермом, має час повідомити поліцію про водія, який порушив ПДР, або оскаржити постанову в визначений законодавством термін.

Якщо у власника автомобіля виникнуть сумніви у порушенні, зазначеному у листі «щастя», мовляв, це або не його автомобіль на фотографії, або не та швидкість, яку приписують автівці?

Відповідно до технічних вимог, які виставляються до системи автоматичної відеофіксації, сумнівів у порушенні бути не може. Тому що виділяється системою маркер автомобіля, підсвічується його номер. Тобто система так виділяє з потоку транспортний засіб, аби сумнівів не було.

Окрім безпосередньо показників перевищення швидкості, які ще порушення правил дорожнього руху можна буд встановити за допомогою приладів фіксації швидкості і чи потрібно небезпечні ділянки доріг додатково облаштовувати відеокамерами?

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил зупинки і стоянки, порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил руху через залізничні переїзди, порушення, пов’язаними з рухом по тротуарах, чи пішохідних доріжках.

фото з відкритих джерел

Зарплата патрульного у Києві стартує з 13 тис. грн

Яка плинність кадрів у патрульній поліції?

Як у будь-якій структурі у нас є певна плинність кадрів. Є люди, які звільняються, є ті, які приходять. Ви знаєте, що у нас є Академія патрульної поліції, яка проводить підготовку. Багато наших кадрів переводяться до інших структур Національної поліції, люди стають оперативниками, слідчими. На момент відкриття останнього міста (де почала діяти патрульна поліція в Україні), а це був Маріуполь у 2016 році, наш штат налічував 10 тисяч поліцейських. Зараз наш штат 15 тисяч 200 співробітників. У великих бізнес-структурах вважається нормальним відтік кадрів до 20% на рік. А у нас десь на рівні 9,5% за весь час, починаючи з 2015 року.

Якими є зарплати у патрульних?

У містах-мільйонниках зарплата патрульного понад 12 тисяч гривень, в менших містах – понад 10 тисяч. У Києві – від 13 тисяч. Варто зауважити, що з боку керівництва патрульної поліції постійно здійснюються заходи щодо покращення умов для повноцінного виконання службових обов’язків, матеріального забезпечення патрульних та активного відпочинку в позаробочий час.

Також зараз діє програма соціального забезпечення для поліцейських, яка була презентована минулого року міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та Головою Національної поліції Сергієм Князєвим.

Мотиваційний пакет для поліцейського частково стартував у листопаді 2018 року, а в повному обсязі ― з 1 січня 2019 року. Програма містить 4 важливих компоненти: збільшення заробітної плати на 30%; введення додаткової оплати за оренду житла поліцейським; впровадження системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років; внесення через парламент законопроектів, які змінюють і захищають професійні права поліцейського.

Які найчастіше за все злочини викривають патрульні?

Крадіжки, грабежі, розбої. Тобто це вулична злочинність. Це також злочини, пов’язані з обігом наркотиків, викраденням автомобілів, підробка документів.

Патрульній поліції довіряють 40,4% українців

Наближаються президентські вибори. Раніше попередні влади часто руками ДАІ втручалися у виборчу кампанію і події, які супроводжують її. Наприклад, не пропускали автомобілі і автобуси з протестувальниками до Києва. Яка гарантія, що цього разу поліція не зупинятиме автотранспорт під вигаданим приводом, не втручатиметься у вибори?

По-перше, найбільшою гарантією є закон. По-друге, це позиція найвищого керівництва МВС і Національної поліції. Міністр Арсен Аваков неодноразово заявляв, що під час виборів поліція діятиме за законом, без усіляких преференцій за когось, чи проти когось. Поліція перебуває поза політикою. І це не просто слова очільника міністерства, вони підкріплені діями.

Але українці, виходить, не дуже довіряють. Минулорічне соціологічне дослідження Центру імені Разумкова показало, що Патрульній поліції довіряє менше 50% опитаних, а Національній поліції навіть менше 40%. В чому причина?

З самого початку запуску реформи, у 2015 році, для усіх патрульних поліцейських стояла висока планка. Патрульна поліція стала новим етапом розвитку нашої країни, новим етапом розвитку правоохоронної системи. Саме у патрульну поліцію прийшли нові незаангажовані люди з народу, які горіли цією реформою і готові були змінювати країну. Кредит довіри до патрульних був досить високим. Громадяни очікували, що на вулиці вийдуть патрульні поліцейські й одразу зникне злочинність, люди не будуть порушувати і всі стануть законослухняними. Очікування від нової поліції – це наведення повного ладу. Звісно, після вже після декількох місяців роботи патрульних у містах, громадяни почали обурюватися, чому ж усе одразу не стало так добре, як вони собі уявляли? Але ж не буває все і одразу. Поступово, маленькими кроками ми доводимо, що очікування наших громадян є реальними. Але на те, щоб випрацювати єдиний правильний механізм, який дійсно працюватиме, потрібен не один рік. Реформа триває, багато чого зроблено, але ще дуже багато треба зробити. Тому щодня ми виходимо на вулиці міст і своєю працею, наполегливістю, доводимо, що ми не стоїмо на місці, що прогрес є. І такий процес абсолютно нормальний для будь-якої правової, демократичної країни. Адже, якщо взяти, для прикладу, реформи поліції в інших країнах: Америці, Швеції чи будь-якій іншій країні, де працює поліція, і подивитися на етапи становлення цього правоохоронного органу там, то ми також можемо спостерігати періоди, коли тих громадян, які не довіряють, було більше, ніж тих, хто довіряє. Поліцейські там також шукали шляхи, також наполегливо працювали, поки рівень довіри не зріс майже до максимуму. Але на це пішов не один рік.

Наразі патрульній поліції в Україні довіряють 40,4%. Це згідно з опитуванням, проведеним у лютому 2019 року. Якщо порівнювати з результатами соцопитування проведеного в червні 2018 року, рівень довіри до патрульних поліцейських збільшується. Ця довіра, крім усього іншого, спирається на реальні досягнення патрульних поліцейських, їхню щоденну важку працю. Можна довго сперечатися про правильну/неправильну статистику, про її інтерпретацію, але є цифри, з якими сперечатися важко.

Поясніть логіку ухвалення рішення зміни Правил дорожнього руху щодо обмеження швидкості у населеному пункті з 60 до 50 км на годину. Як ця різниця позначається на зменшенні кількості порушень?

Це не комусь спало на думку, 50 км на годину не зі стелі взята. Ця цифра базується на дослідженнях, які були проведені багатьма міжнародними організаціями, перш за все Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Дослідження довели, що ця різниця у 10 км на годину рятує життя. Адже вірогідність негативних наслідків, особливо летальних випадків унаслідок зниження граничної швидкості дуже сильно зменшується.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

Михайло Глуховський, «Главком»