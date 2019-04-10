З Росії з початку року пішло $25 млрд



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Будівля Центробанку РФ у Москві Фото: Стоян Васев/ТАСС

Майже стільки ж, $25,1 млрд, вивели з Росії за весь 2017 рік

У першому кварталі 2019 року чистий відтік капіталу з Росії становив $25,2 млрд. Про це свідчать попередні дані Центрального банку РФ. Майже стільки ж, $25,1 млрд, вивели з Росії за весь 2017 рік, пише РБК.

У порівнянні з попереднім кварталом (жовтень - грудень 2018 року) позитивне сальдо, тобто перевищення вивезення над ввезенням, знизилося на 24%, але в порівнянні з першим кварталом 2018 року ($16,1 млрд) чистий відтік зріс у 1,6 раза.

Профіцит рахунку поточних операцій (скільки країна в цілому заробляє за кордоном) становив у січні – березні 2019 року $32,8 млрд. Це на 6% перевищує консенсус-прогноз аналітиків Bloomberg ($31 млрд) і на 9% вище, ніж країна заробила роком раніше, у першому кварталі 2018 року ($30 млрд). ЦБ пояснює це збільшенням експорту товарів з Росії і зниженням імпорту. Побоюючись нових санкцій США, російський бізнес погашає борги перед іноземцями, пояснює експерт.

У 2018 році чистий відтік капіталу з Росії становив $63,3 млрд, що в 2,5 раза більше, ніж у 2017 році.

У 2019 році Банк Росії спочатку чекав відтоку капіталу приватним сектором на рівні $25 млрд, у грудні знизив оцінку до $20 млрд, а в березні знову підвищив до $35 млрд.

Як повідомлялось, за 2018 рік обсяги грошових переказів в Україну становили $14 млрд, що на 19% більше, ніж у 2017 році. Про це свідчать дані Світового банку.

«Україна, найбільший одержувач грошових переказів в регіоні, отримала новий рекорд в розмірі $14 млрд у 2018 році, що на 19% більше, ніж у 2017 році. Цей сплеск в Україні відображає переглянуту методологію оцінки вхідних грошових переказів, так само як зростання попиту в сусідніх країнах на робочих-мігрантів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в країни Європи і Центральної Азії в 2018 році надійшло $59 млрд. Із цих коштів майже чверть переказів надійшли саме в Україну.

Також нагадаємо, що у 2018 році українці перерахували з Польщі в Україну понад $3,6 млрд.