Президент Фінляндії назвав Путіну умови скасування санкцій проти РФ



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Саулі Нііністьо і Володимир Путін Фото: kremlin

Президенти зустрілися в рамках Арктичного форуму

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним 9 квітня назвав умови скасування санкцій проти РФ, введених близько 5 років тому.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Питання санкцій проти Росії, введених після її анексії українського Криму, сторони обговорювали при зустрічі на полях Арктичного форуму в Санкт-Петербурзі.

«Росіяни розуміють, що санкції будуть діяти до тих пір, поки їхні причини не будуть усунені», - сказав Нііністьо.

Фінський президент підкреслив, що санкції будут действоать до тих пір, поки Кремль не змінить свою позицію щодо півострова.