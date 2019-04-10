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    Президент Фінляндії назвав Путіну умови скасування санкцій проти РФ

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    <span>Саулі Нііністьо і Володимир Путін</span> - Президент Фінляндії назвав Путіну умови скасування санкцій проти РФ
    Саулі Нііністьо і Володимир Путін
    Фото: kremlin

    Президенти зустрілися в рамках Арктичного форуму

    Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним 9 квітня назвав умови скасування санкцій проти РФ, введених близько 5 років тому.

    Про це повідомляє фінське видання Yle.

    Питання санкцій проти Росії, введених після її анексії українського Криму, сторони обговорювали при зустрічі на полях Арктичного форуму в Санкт-Петербурзі.

    «Росіяни розуміють, що санкції будуть діяти до тих пір, поки їхні причини не будуть усунені», - сказав Нііністьо.

    Фінський президент підкреслив, що санкції будут действоать до тих пір, поки Кремль не змінить свою позицію щодо півострова.

    Росія санкції Путін Фінляндія президент
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