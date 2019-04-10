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    Економіка та фінанси

    Уряд хоче змінити перелік заборонених товарів з РФ

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    Уряд хоче змінити перелік заборонених товарів з РФ

    Кабмін сьогодні об 11 годині розпочне своє традиційне засідання

    Уряд розгляне проект постанови «Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації».

    Про це йдеться у порядку денному засідання на 10 квітня, який опублікували на Урядовому порталі.

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    Кабмін також розгляне проекти постанов щодо затвердження Імплементаційної угоди між Кабміном та НАТО з підтримки та постачання про реалізацію проекту Трастового фонду НАТО із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям; про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році.

    Урядовці планують ухвалити розпорядження про ліквідацію державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон»; щодо затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети «Урядовий кур’єр» на 2019 рік»; про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву.

    10 квітня, у середу, Кабмін також планує схвалити проекти законів про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні та про внесення змін до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

     

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