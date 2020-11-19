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    З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс: фото

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    З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс - З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс: фото
    З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс
    Фото: ssu.gov.ua

    Деталі до зенітно-ракетного комплексу планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу

    Служба безпеки викрила посадовців однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю, які планували вивезти з України товари військового призначення.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Мова йде про незаконну поставку агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АК-М». Їх планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу.

    «Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України», – йдеться у повідомленні.

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    З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс: фото
    З України намагалися вивезти зенітно-ракетний комплекс: фото
    Фото: ssu.gov.ua

    Відомості про правопорушення передані правоохоронцям. В діях посадових осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Теги: СБУ військова техніка
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