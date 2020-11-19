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    Мінкульт відреагував на обшуки у музеї Революції Гідності

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    Правоохоронець під час обшуків у музеї, 19 листопада - Мінкульт відреагував на обшуки у музеї Революції Гідності
    Правоохоронець під час обшуків у музеї, 19 листопада
    Фото: Національний музей Революції Гідності/Facebook

    Мінкульт закликав утриматися від спекуляцій на темі Революції Гідності через проведення обшуків у музеї

    Міністерство культури та інформполітики здивоване обшуками у музеї Революції Гідності та уважно стежать за подіями довкола установи. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

    «Викликає певне здивування проведенням слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року», – говориться у повідомленні міністерства. 

    Міністерство закликало утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій навколо обшуків у музеї, особливо напередодні Дня гідності і свободи.

    У міністерстві додали, що підозра серйозна і йдеться про велику суму бюджетних коштів, тож співробітники музею надають повне сприяння слідству.

    «Мова йде про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності...Просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи», – резюмували у відомстві. 

    19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію

    Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з надавачем послуг та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. Наразі роботи на вказаному об’єкті не виконуються.

    Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває.


    Теги: Національна поліція України СБУ Мінкульт Революція Гідності Україна
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