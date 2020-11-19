Мінкульт відреагував на обшуки у музеї Революції Гідності

Правоохоронець під час обшуків у музеї, 19 листопада

Мінкульт закликав утриматися від спекуляцій на темі Революції Гідності через проведення обшуків у музеї

Міністерство культури та інформполітики здивоване обшуками у музеї Революції Гідності та уважно стежать за подіями довкола установи. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

«Викликає певне здивування проведенням слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року», – говориться у повідомленні міністерства.

Міністерство закликало утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій навколо обшуків у музеї, особливо напередодні Дня гідності і свободи.

У міністерстві додали, що підозра серйозна і йдеться про велику суму бюджетних коштів, тож співробітники музею надають повне сприяння слідству.

«Мова йде про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності...Просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи», – резюмували у відомстві.

19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з надавачем послуг та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. Наразі роботи на вказаному об’єкті не виконуються.

Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває.



