«Укрзалізниця» купувала неякісні російські запчастини, які ввозили через ОРДЛО – СБУ

У Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців Укрзалізниці та в офісах комерційних структур постачальників.

Оборудка діяла протягом 2019-2020 років

Служба безпеки України блокувала постачання на регіональну філію «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» неякісних запчастин виробництва РФ, які ввозились через тимчасово окуповані території. Про це йдеться на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудка діяла протягом 2019-2020 років.

«Її організатори ‒ комерсанти, за сприяння посадовців регіональної філії. Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей», ─ інформують у СБУ.

За висновками експертів, своїми діями фігуранти не лише завдали значних економічних збитків АТ «Укрзалізниця», але й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.

Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих «ДНР» та «ЛНР».

Крім того, незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, які виготовляють або планують виготовлення даної продукції, створюючи при цьому додаткові робочі місця.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців Укрзалізниці та в офісах комерційних структур постачальників.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ у Львівській області за координації та спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, слідчим управління Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.