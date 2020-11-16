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    Кримінал

    Працівника київського підрозділу СБУ судитимуть за збут зброї (фото)

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    Працівника СБУ затримано в Харкові під час збуту патронів і гранат - Працівника київського підрозділу СБУ судитимуть за збут зброї (фото)
    Працівника СБУ затримано в Харкові під час збуту патронів і гранат
    Фото: ДБР

    Працівнику СБУ загрожує до семи років ув'язнення

    До суду направлено обвинувальний акт відносно працівника одного із київських підрозділів Служби безпеки України. Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Так, слідчі ДБР задокументували факт продажу мешканцю міста Харків автомата АКС-74, 5 магазинів до нього та понад 1200 патронів калібру 5,45 мм на суму $1500.

    22 липня 2020 року працівника СБУ затримано у місті Харків під час збуту чергової партії патронів та двох гранат.

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    Працівника київського підрозділу СБУ судитимуть за збут зброї (фото)
    Працівника київського підрозділу СБУ судитимуть за збут зброї (фото)
    Працівника київського підрозділу СБУ судитимуть за збут зброї (фото)

    Таким чином, він обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, процесуальне керівництво — військова прокуратура Харківського гарнізону. Оперативний супровід — СБУ.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

    Теги: СБУ кримінал зброя боєприпаси Державне бюро розслідувань
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