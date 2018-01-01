За даними МЗС країна-агресор утримує більше 60 українських політв’язнів

Клімкін зауважив, що наразі Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів

У тюрмах Російської Федерації наразі перебувають більше 60 українських політв’язнів, із яких 22 - безпосередньо на території Росії, інші - в окупованому Криму. [READ_MORE] Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Зараз маємо більше 60 політичних



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Клімкін зауважив, що наразі Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів

У тюрмах Російської Федерації наразі перебувають більше 60 українських політв’язнів, із яких 22 - безпосередньо на території Росії, інші - в окупованому Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз маємо більше 60 політичних в’язнів, 22 з них, як ви знаєте, на території Росії, інші - на території окупованого Криму», - зазначив він.