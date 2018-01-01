  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За даними МЗС країна-агресор утримує більше 60 українських політв’язнів

    Клімкін зауважив, що наразі Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів
    У тюрмах Російської Федерації наразі перебувають більше 60 українських політв’язнів, із яких 22 - безпосередньо на території Росії, інші - в окупованому Криму. [READ_MORE] Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Зараз маємо більше 60 політичних
    • Сьогодні, 17:43
    • Розсилка

    Клімкін зауважив, що наразі Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів

    У тюрмах Російської Федерації наразі перебувають більше 60 українських політв’язнів, із яких 22 - безпосередньо на території Росії, інші - в окупованому Криму.

    Читайте також

    Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Зараз маємо більше 60 політичних в’язнів, 22 з них, як ви знаєте, на території Росії, інші - на території окупованого Криму», - зазначив він.

    Водночас Клімкін нагадав, що минулого року вдалося реструктуризувати платформу щодо звільнення політв’язнів і наразі, за його словами, Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів.

    Крім того, міністр зауважив, що з цього року починається наш трирічний термін членства України в Раді ООН з прав людини. Клімкін запевнив, що цей майданчик буде послідовно використовуватися для того, щоб продемонструвати світові, як Росія порушує права людини на території окупованого Криму і Донбасу.

    Читайте також
    Крим Росія Павло Клімкін політв’язні Україна права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ