За даними МЗС країна-агресор утримує більше 60 українських політв’язнів
- Сьогодні, 17:43
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Клімкін зауважив, що наразі Україна має прямий відеоміст з окупованим Кримом, що дозволяє швидко реагувати на потреби родин політв’язнів
У тюрмах Російської Федерації наразі перебувають більше 60 українських політв’язнів, із яких 22 - безпосередньо на території Росії, інші - в окупованому Криму.
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Зараз маємо більше 60 політичних в’язнів, 22 з них, як ви знаєте, на території Росії, інші - на території окупованого Криму», - зазначив він.
Крім того, міністр зауважив, що з цього року починається наш трирічний термін членства України в Раді ООН з прав людини. Клімкін запевнив, що цей майданчик буде послідовно використовуватися для того, щоб продемонструвати світові, як Росія порушує права людини на території окупованого Криму і Донбасу.