Клімкін і Лавров обговорили питання звільнення заручників і політв’язнів

Глави МЗС України і РФ обговорили формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення заручників та політв'язнів, а також формат можливої миротворчої місії ООН на території окупованого Донбасу. Про це Клімкін повідомив у Twitter. «Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних



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Сергій Лавров і Павло Клімкін

Глави МЗС України і РФ обговорили формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення заручників та політв'язнів, а також формат можливої миротворчої місії ООН на території окупованого Донбасу. Про це Клімкін повідомив у Twitter.

«Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі», - написав він.

Клімкін також додав, що під час розмови не обійшли увагою підсумкову прес-конференцію Лаврова.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2018 р.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ 15 січня 2018 року провів щорічну прес-конференцію, під час якої представив бачення щодо актуальних проблем міжнародних відносин і російської зовнішньої політики.

Лавров оголосив, що Росія продовжує «поважати» територіальну цілісність України після анексії Криму, питання перегляду Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною неактуальне.

Також він прокоментував питання миротворців на Донбасі і заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум стосовно України.

Так, за словами Лаврова, формування в Сирії зони, яку контролюють повстанці підтримувані США, може призвести до поділу цієї арабської країни.

Так само очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що Москва не буде підтримувати спроби Вашингтону змінити умови домовленості 2015 року із Іраном. За словами Лаврова запропоновані зміни не будуть прийнятні для офіційного Тегерану. Це може призвести до краху домовленості, що в свою чергу негативно позначиться на діалозі із КНДР щодо ядерної програми цієї країни.