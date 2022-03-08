За день із Сум евакуйовано 3,5 тис. людей – голова ОДА

Місто покинуло 1,7 тис. іноземних студентів

Протягом 8 березня з Сум евакуйовано 3,5 тис. людей з них 1,7 тис. іноземних студентів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Люди дуже налякані після вчорашнього бомбардування житлових кварталів у Сумах. До речі, у результаті ударів ворога загинуло три дитини. Ворог постійно гатить з градів по інших містах області – Великій Писарівці, Краснопіллі, Охтирці, Лебидину. В селі Ворожба орки виводять людей із власних будинків, а потім спалюють на їх очах, змушуючи дивитися. Також грабують, вбивають, мародерствують – таке враження, що ці люди прийшли сюди знущатися над українцями», – наголосив Живицький.

Голова Сумської ОДА зазначив, що під час підготовки до евакуації, були проблеми з пошуком транспорту, оскільки частина місцевих перевізників відмовилася. При цьому виручило керівництво Полтавської області, надавши 30 автобусів, які спочатку привезли до Сум гуманітарний вантаж і ліки, а потім вивезли мирних людей.

«За три кілометра від точки збору людей була провокація. Попри це багато людей власнимм автівками виїхали з Сум», – додав Дмитро Живицький.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.