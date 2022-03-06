На Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки

Загарбники хочуть убезпечитися від ударів українських сил

В Охтирському районі на Сумщині російська армія створила «живий щит» із жителів села для охорони зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в одному із сіл Тростянецької громади Сумщини, яке 5 березня зайняли російські окупанти, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору стоїть російський танк.

«Російська армія створила «живий щит» із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії», – повідомив Живицький.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність С-300 може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей.

За інформацією голови громади, кількість ворожої техніки, що йде через Тростянець, значно зменшується.

Нагадаємо, на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).

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